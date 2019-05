AirCub è un dispositivo IOT realizzato da Check Up che purifica e sanifica l’aria di piccoli vani chiusi come cabine armadio, armadi, scarpiere, vani pattumiere e altre zone della casa in cui spesso si annidano batteri e germi portati dall’esterno.

AirCub aspira l’aria all’interno del dispositivo e la tratta con ioni negativi e ozono, indispensabili per l’eliminazione di germi e batteri, garantendo l’abbattimento fino al 99% degli agenti nocivi per la nostra salute e inquinanti come VOC, batteri, virus, muffe e sostanze allergeniche. Il dispositivo viene gestito tramite app dedicata che si connette tramite Bluetooth Low Energy allo smartphone (Android e IoS), che gestisce timer e funzionamento. Inoltre grazie a una capsula in gesso imbevuta con olii essenziali è possibile profumare naturalmente il vano, aggiungendo a un ambiente sano e protetto anche la piacevolezza di un delicato profumo, che è possibile scegliere tra diverse fragranze. Aircub è già stata scelta da molti marchi dell’arredamento, quale Molteni&C, Dada, B&B e molti altri.

ItAir è un purificatore e sanificatore d’aria che sfrutta la naturale azione filtrante dell’apparato radicale delle piante per abbattere i VOC, i composti organici volatili dannosi per salute dell’uomo. A differenza dei tradizionali depuratori, ItAir utilizza le piante per rimuovere gli agenti inquinanti dall’aria degli ambienti chiusi, dove secondo gli ultimi dati spesso l’inquinamento è 5 volte superiore a quello degli spazi aperti. ItAir è una soluzione IOT (internet of things) e di design: completamente integrabile all’interno dei mobili e complementi di arredo, è gestita tramite app dalla quale è possibile verificare in tempo reale la qualità dell’aria e programmarne il funzionamento. L’applicazione è disponibile sia per smartphone e tablet sia IOS che Android. Si compone di due parti: il vaso dove è alloggiata la pianta e un secondo contenitore in cui si trova la tecnologia, i sensori e la ventola che gestisce la ventilazione attraverso l’apparato radicale delle piante, aumentando esponenzialmente la capacità di microfiltrazione dei microrganismi naturalmente presenti che metabolizzano le sostanze inquinanti. ItAir è stato già utilizzato da molte aziende che producono mobili e complementi d’arredo, come Miniforms, Dieffebi e altre.

ItAudio è la soluzione di elettronica integrata realizzata da Check Up per trasformare i mobili e complementi di arredo in sistemi di diffusione del suono. Completamente integrato nel design e gestito tramite app dedicata per smartphone e tablet IOS e Android, ItAudio è disponibile in diverse dimensioni e potenze: da invisibili soluzioni da 10 watt fino a sistemi più complessi da 160 w a cui è possibile collegare anche apparecchi audiovisivi. ItAudio rende realizzabile rendere mobili, imbottiti, specchiere, pareti, pannelli porte o strutture outdoor dei veri e propri sistemi audio con cui diffondere musica, grazie alla tecnologia a contatto e a membrana, senza rovinarne l’estetica. ItAudio è già stato scelto dai maggiori player del mondo furniture come Arper, Miniforms, Caccaro, Alf - Da fra e altri per soluzioni innovative.