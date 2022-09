Zerobody personal di Starpool estende le destinazioni d’uso e i benefici della Dry Float Therapy dall’ambito medico, aziendale e sportivo al mondo casa, in una versione "smart" sempre pronta all’uso, adatta a tutti senza controindicazioni né limiti di età.

Anche nell’intimo della propria abitazione è possibile galleggiare in assenza di gravità - pratica riconosciuta come uno dei più efficaci antidoti allo stress - sopra 400 litri d’acqua calda senza bagnarsi, grazie a un innovativo sistema brevettato, per ritrovare velocemente e comodamente il benessere psico-fisico.

Una volta connesso alla presa elettrica e raggiunta la temperatura desiderata dell’acqua, Zerobody è sempre pronto all’uso. Grazie a un comodo tastierino di controllo, è possibile selezionare la temperatura desiderata fra tre opzioni disponibili e scegliere il colore delle luci led che accompagneranno la sessione di Dry Float Therapy.

Zerobody personal è la soluzione ideale per una gestione efficace dello stress e un migliore riposo dopo il lavoro, un lungo viaggio o una giornata impegnativa. Consigliato anche agli sportivi per il recupero muscolare dopo un allenamento, oppure agli studenti per favorire la concentrazione e lo studio. Grazie alla app My W-Place di Starpool, è possibile abbinare alla sessione di Dry Float Therapy i programmi di Brain Training sviluppati in collaborazione con partner autorevoli dello sport e della scienza. Si potrà così aggiungere al potere rigenerante della Dry Float Therapy i benefici dell’allenamento mentale e favorire il potenziamento cognitivo e l’equilibrio psico-fisico attraverso esercizi di Mindfulness o respirazione in audio-guida.