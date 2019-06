Lo stile industriale, ribattezzato anche urban style per il suo forte richiamo alle atmosfere delle metropoli americane, è stato recuperato dal team di progettisti G+Design Studio di GRAFF coniugando con passione elementi storici con dettagli contemporanei. La collezione Vintage trae ispirazione dagli impianti idrici antincendio americani, abbinando un getto in stile moderno con maniglie dal design audace. Ogni elemento, dal bordo del getto alle maniglie ondulate, è arricchito da ritagli accuratamente progettati e ricorda le forme tradizionali riprodotte nello storico logo dei vigili del fuoco di Chicago.

GRAFF ha lavorato molto attentamente sulle finiture - ben diciannove - e sui particolari dell’impugnatura della collezione per arrivare a una soluzione bella, pratica ed ergonomica che agevola l’inserimento delle dita al suo interno e consente di azionare facilmente i comandi dall’esterno. Vintage è composta da preziosi elementi di grande design dedicati alle diverse zone bagno. Il monocomando ha la leva circolare o la leva lineare (con impugnatura zigrinata per un utilizzo più agevole), il modello a due fori è disponibile da piano, da incasso e per vasca; le eleganti versioni a due leve completano la proposta.

Nella versione monocomando la cartuccia progressiva, all’interno, permette di regolare la temperatura passando da acqua fredda ad acqua tiepida e ad acqua calda ruotando semplicemente la maniglia e mantenendo nel contempo la portata costante; in questo modo si evita lo spreco di acqua calda alla minima apertura del rubinetto.

La cartuccia progressiva offre la possibilità di un design più pulito e accattivante: non essendo necessaria la tradizionale calotta per la rotazione della maniglia, il rubinetto si sviluppa in una silhouette unica, priva del convenzionale taglio sul retro del corpo.

1 of 4

Le diciannove finiture di Vintage sono tutte decisamente contemporanee: Cromo lucido, Nickel lucido, Steelnox® Nickel satinato, Nickel spazzolato, Ottone naturale, Ottone naturale spazzolato, Oro, Oro spazzolato, Ottone spazzolato Vintage, Bronzo oliva, Gunmetal, Gunmetal strutturato, Bianco, OR'osa PVD, Onyx, Architectural Black®, Nero opaco, Ottone lucido PVD e Ottone spazzolato PVD. In catalogo è prevista anche la particolare doppia finitura Oro spazzolato/nero.

Nella versione in Nickel Spazzolato, la collezione Vintage si adatta perfettamente ad ambienti dallo stile industriale. La finitura BNi è un rivestimento ottenuto con un processo galvanico ed è per sua natura molto resistente. Con una sfumatura leggermente più calda del tradizionale cromo, il nickel spazzolato ha un aspetto che ricorda l'acciaio.

GRAFF è la prima azienda al mondo ad aver adottato i più severi standard internazionali per eliminare dall'acqua erogata ogni minimo residuo di piombo. Il rubinetto è quindi ecosostenibile e garantito 5 anni.