La valorizzazione della bellezza attraverso la contaminazione dell’intero tessuto urbano, commerciale e imprenditoriale. Questa è la vision dell'evento culturale Varese Design Week, giunto alla sua quinta edizione.

La VDW diventa così un’esclusiva occasione di visibilità per la città e il territorio che la ospita, come immaginato e auspicato fin dagli esordi nel 2016 dalle sue fondatrici. Il team al femminile è composto dall’interior designer Silvana Barbato, la giornalista Silvia Giacometti, l’architetto Laura Sangiorgi e il direttore responsabile della rivista Living Is Life, Nicoletta Romano, Presidente di Varese Design Week.

La settimana varesina del design da due anni è entrata ufficialmente a far parte del circuito nazionale delle Design Week insieme a Venezia, Matera, Palermo, Udine.

Fil rouge dell’edizione 2020 sarà il labirinto. Labyrinth, un tema di fascino, per il suo leggendario segno grafico e per la sua simbologia: la ricerca di un percorso che dal caos conduce alla perfezione, come nell’iter di ricerca e sviluppo di un progetto di design.

"Il 2020 e il Labirinto, una connessione che nessuno avrebbe mai immaginato. Quello che per noi rappresentava il tema di questa nuova edizione, si è trasformato in un dato reale: ci siamo trovati tutti ad affrontare un percorso labirintico in una sfida trasversale per la quale non è semplice trovare la soluzione" (Il Team).

È nella criticità di questo contesto che la Varese Design Week ha scelto di proporsi in una versione phygital con un programma declinato tra eventi in presenza e appuntamenti digitali. VDW20 conferma anche quest'anno la presenza in città attraverso l'esperienza dell'esposizione diffusa, affiancandola ad approfondimenti, speech e interviste online, con ospiti internazionali dal mondo del design, dell’architettura, dell’arte, della filosofia, dello sport e del giornalismo.

Come nelle precedenti edizioni il progetto della VDW prende forma grazie alle sinergie tra imprenditoria, manifattura artigiana, designer, associazioni e location.

L’edizione 2020 ha ottenuto il contributo di Regione Lombardia e Fondazione UBI per Varese, il sostegno di Fondazione Comunitaria del Varesotto e il Patrocinio di Comune di Varese, Provincia di Varese, Camera di Commercio e Ordine dei Periti Industriali della provincia di Varese.

Labyrinth

"Il labirinto è un percorso dell’anima, un perdersi per ritrovarsi. Oggi l’idea di smarrirci genera timore e angoscia. Il percorso all’interno del mio labirinto dovrebbe invece servire a ritrovare la serenità, il silenzio, se stessi. Il labirinto è un percorso dell’anima, un perdersi per ritrovarsi. Oggi l’idea di smarrirci genera timore e angoscia. Il percorso all’interno del mio labirinto dovrebbe invece servire a ritrovare la serenità, il silenzio, se stessi." (FMR)

“Quale migliore sfida per noi se non la scelta di un tema che ha visto protagonista una figura mitologica femminile come quella di Arianna? Il labirinto è simbolo di ricerca nel caos mentale. Nella vita, nel lavoro, nelle relazioni ciascuno di noi affronta un percorso di ricerca entrando e uscendo di continuo da labirinti quotidiani. È indispensabile una guida che indichi la strada verso il metodo, la continuità e la creatività. Fondamentale l’intervento della genialità e dell’intelligenza di Arianna, donna guida che “conosce i segreti di quel filo prezioso, chiave di salvezza e di rinascita, mezzo di condotta e non di conduzione”.

“Un tema intrigante che ha sempre motivato nuove sfide e l’Italia ne è testimone illustre: basti pensare al labirinto di Fontanellato creato da Franco Maria Ricci e il Labirinto Borges a Venezia sull’Isola di San Giorgio Maggiore inaugurato nel 2011 in omaggio all’autore tanto affascinato da quello che lui definiva 'il naturale labirinto di calli e canali'. Il labirinto è simbolo di caos mentale da cui scaturiscono le idee, esiste fin dai tempi dei Greci e, visto che fu Arianna, ad aiutare Teseo ad uccidere il Minotauro porgendogli il famoso gomitolo che lo guidò nel suo percorso di ricerca, ci sembrava un tema oltremodo consono alla nostra identità tutta al femminile. Ma di più, il labirinto della VDW20 sarà inteso anche come simbolo del dedalo cittadino che verrà da noi celebrato con installazioni temporanee posizionate nei luoghi simbolo della città di Varese” (Il team VDW - Associazione Wareseable).

CALENDARIO VDW20

Mercoledì 21 ottobre

11:00 - Apertura ufficiale di LABYRINTH, edizione PHYGITAL, 5° edizione VDW

Visita alle installazioni by Leroy Merlin in Città e delle location cittadine comprese nel circuito

Sede: Piazza Monte Grappa - Varese

12:00 - Presentazione del progetto KIDS 4 del Vespaio: Il futuro visto dai bambini dopo il Covid (diretta Facebook e Youtube)

15:00 - Marcello Morandini - Il nesso tra Arte e Design (diretta Facebook e Youtube)

17:00 - Mons. Luigi Panighetti, Prevosto di Varese - Pensieri sul campanile del Bernascone e sul Labirinto (diretta Facebook e Youtube)

18:00 - Antonio Barrese, artista protagonista dell’Arte Cinetica, designer, teorico e docente Dall'arte al progetto - Un labirinto di senso (diretta Facebook e Youtube)

21:00 - Matteo Inzaghi, Giornalista, direttore Rete55, critico cinematografico, docente Il Labirinto nel cinema

Sede: Varesevive via San Francesco d’Assisi n. 26 - Varese

Gli accessi agli eventi fisici sono liberi fino ad esaurimento posti disponibili, secondo disposizioni previste causa Covid.

Giovedì 22 ottobre

11:00 MM80 un progetto di Marcello Morandini Presentazione della maniglia MM80 disegnata da Marcello Morandini per Mandelli 1953.

Sede: Fondazione Marcello Morandini, via Francesco del Cairo n. 41 - Varese - Evento riservato alla stampa.

La maniglia verrà presentata al pubblico nel pomeriggio presso il Flagshipstore Erco.

Sede: Via Vincenzo Dandolo, n. 30

15.00 - Urbansolid - video-intervista agli street artist Riccardo Cavalleri e Gabriele Castellani registrata nel corso della mostra URBANBRAIN presso la Galleria Ghiggini (09/06 –04/07) - (diretta Facebook e Youtube)

17:00 - Carlo Rampazzi, architetto designer e artista elvetico Ieri oggi domani: la vita è colore (diretta Facebook e Youtube)

18:30 - Dialogo tra Stefania Gaudiosi, artista, curatrice e promotrice culturale con Leonardo Caffo, filosofo e saggista, l’arch. Azzurra Muzzonigro e Carola Provenzano, artista. Esercizi di semplicità – teorie e pratiche post-umane per vivere il presente e progettare il futuro (diretta Facebook e Youtube)

20:15 - Omaggio a Franco Maria Ricci - Proiezione in esclusiva per VDW20 in presenza degli autori Barbara Ainis e Simone Marcelli Ephémère - documentario di Barbara Ainis e Simone Marcelli (Catrina Producciones) Fondazione Franco Maria Ricci.

Sede: Cinema Teatro Nuovo Viale dei Mille n. 39 - Varese - Ingresso gratuito

21:30 -Spettacolo cabaret di Italo Giglioli - La coppia perfetta

Sede: Cinema Teatro Nuovo Viale dei Mille n. 39 - Varese - Ingresso gratuito

Venerdì 23 ottobre

11:00 - Leroy Merlin - L'approccio del design visto da Leroy Merlin (diretta Facebook e Youtube)

15:00 - Ordine dei Periti industriali della provincia di Varese - News per i designer: l'iscrizione all'albo professionale (diretta Facebook e Youtube)

16:00 - Prof. Umberto Riva e il designer Fabrizio Riva - Luxury design: il gioiello (diretta Facebook e Youtube)

17.00 - Michael Jakob, cattedratico di Lettere Comparate all'Università di Grenoble, Prof. di storia e teoria del paesaggio presso HEPIA (Ginevra) e al Politecnico di Losanna. Poetica del labirinto (diretta Facebook e Youtube)

18:00 - Stefano Zellner, Pasque D. Mawalla e Matteo Pizzolante - Giovani designer si raccontano (diretta Facebook e Youtube)

18:30 - Stefano Zellner, Pasque D. Mawalla, Matteo Pizzolante. Moderati dall' arch. Riccardo Blumer, designer e direttore dell'Accademia di architettura di Mendrisio. Focus sul design giovane

Sede: Fondazione Marcello Morandini, via Francesco del Cairo n. 41 - Varese

Sabato 30 ottobre

10:00 - Aspettando il Natale

Sede: Leroy Merlin Via Del Lavoro n. 40 Solbiate Arno (VA)

10.30 /12.30 - Compagnia di danza AltroVerso Short performances itineranti nel circuito VDW

11.00 - Sketch by Ico Migliore, architetto e designer (diretta Facebook e Youtube)

15.00 - Daniele Cassioli, Presidente dell’associazione Real Eyes Sport - Different point of view (diretta Facebook e Youtube)

15:30 Benedetta Crippa graphic designer and consultant e Lisa Baumgarten professor and Designer Every Experience Has a Name (diretta Facebook e Youtube)

16:00 Anna Barbara architetto, design, professore associato presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano Olfactive spatial design (diretta Facebook e Youtube)

18:30 - Mostra Marcello Morandini - Presentazione opere di Marcello Morandini in presenza dell'artista

Sede: Base Blu Piazza Giosuè Carducci n. 1 - Varese

21:00 - Premiazione della mostra internazionale Teelent e saluto di chiusura. (diretta Facebook e Youtube)

La VDW20 sarà presente anche nell'ambito della mostra "Nel salotto del collezionista - Arte e mecenatismo tra otto e novecento" Promossa da Fondazione Cariplo, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Comune di Varese.