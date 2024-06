architect: La Leta Architettura location: Parco delle Madonie year: 2024

Una progettazione attenta degli spazi, una costruzione sartoriale coerente con l’ambiente in cui è inserita. Un dialogo moderato tra il passato e il futuro. Questo è l’approccio progettuale dello studio palermitano La Leta Architettura, che ha di recente concluso un intervento all’interno del bellissimo Parco delle Madonie, in Sicilia.

Il progetto riconfigura lo spazio esterno di una residenza immersa nel paesaggio mediterraneo. La morfologia del terreno ha condizionato le scelte progettuali degli architetti a partire dal posizionamento, e successivamente nella scelta di lavorare in sezione attraverso la creazione di un basamento su cui si inserisce il disegno di una piscina.

Il nuovo corpo si incassa nel terreno scosceso delle Madonie, creando un piano in quota con il fabbricato esistente ritagliando la vista sul mare e sulle vicine Isole Eolie.

Lo scarto genera col suolo un piano ribassato dove trovano posto i locali tecnici da cui si accede dalla quota inferiore attraverso delle porte su disegno in acciaio Corten.

La Leta Architettura ha scelto di utilizzare materiali naturali: la pavimentazione intorno la piscina è in pietra Thala, mentre il basamento in calcestruzzo su cui si colloca la vasca d'acqua è rivestito interamente in pietra locale disposta a secco e tranciata a mano.

L’obiettivo è stato quello di ridurre l’impatto del nuovo volume che appare dal basso come un terrazzamento rurale, mimetizzandosi così nel paesaggio.