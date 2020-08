La Central Park Tower è la torre residenziale più alta del mondo: si affaccia sul parco più famoso di New York ed è un vero gioiello architettonico in vetro e acciaio satinato, con 137 piani occupati da appartamenti, oltre a negozi, spa e fitness club. In questa ambiziosa struttura, eseguita da Extell Development, uno dei lussuosi appartamenti è stato progettato e realizzato interamente da Sicis.

1 of 16

Sicis produce arredi e mosaici dal gusto raffinato, Vetrite, lastre di vetro e polimeri, superfici, intere collezioni di tessuti per gli arredi e per gli ambienti, luci e accessori. Le produzioni, tutte italiane, sono un perfetto connubio tra lavorazioni artigianali di pregio e industriali, dove la tecnica ha il sopravvento. Grazie alla forte sinergia tra le divisioni aziendali, Sicis ha messo a punto il proprio concetto di interior design, che esplora e sviluppa in ogni parte per creare atmosfere abitative confortevoli, spazi concreti e raffinati.

1 of 11

In questo progetto ogni elemento è stato amabilmente declinato nei toni scelti per i vari ambienti; le pareti in Vetrite, speciali boiserie, pannelli in mosaico artistico, interamente realizzati a mano, hanno fatto da sfondo agli arredi lineari, eleganti, dal gusto internazionale delle collezioni Sicis Home. Un incrocio di dettagli, istinto e personalità, ricerca e tradizione, cromatismi sofisticati, creatività e capacità intuitiva.