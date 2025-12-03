Cinqueterre è una capsule collection formata da cinque lampade da tavolo fortemente ispirate al territorio ligure da cui prendono il nome.‎ Cinque terre, Cinque borghi: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza, Monterosso, che si affacciano sul mare della Liguria.‎ Un territorio in cui mare e terra si fondono a formare un’area unica e suggestiva con panorami mozzafiato.‎ Una costa rocciosa ricca di baie, spiagge e fondali profondi, sovrastata da una catena di monti che corrono paralleli al litorale.‎

Le lampade Cinqueterre, tutte con tecnologia cordless LED e con la possibilità di averle anche nella versione con presa elettrica, sono realizzate interamente a mano, in metallo piegato e verniciato.‎ La scelta cromatica si ispira ai colori delle antiche case liguri, che variano dal rosso all'arancione, fino al giallo, e dal verde al blu delle colline e del mare.‎ Le lampade Cinqueterre sono proposte in bicolore in cinque colori RAL ma sono disponibili in tutti i colori a catalogo e in versione monocolore.

Cinqueterre però non è solo una lampada. Grazie alla sua base ampia e alla lavorazione a casetta, con piccole e grandi tettoie, consente anche l’appoggio del cellulare, di una penna, un mazzo di chiavi e/o piccoli oggetti. Perfetta quindi anche da scrivania o da comodino.