In quattro di queste ambientazioni sono stati inseriti diversi modelli iconici di caloriferi Tubes che, con la loro forte personalità e il loro valore arredativo, hanno contribuito a caratterizzare lo spazio progettato. Le ambientazioni, ognuna con una peculiare impronta e ispirazione, forniscono punti di vista diversi sull'applicazione dell'elemento scaldante e possono fornire interessanti spunti progettuali per arredare angoli di design in spazi domestici o contract.

Rift in "Soft & Raw" di Ane Devesa e José Agenjo

In un ambiente ispirato ai toni della natura e del mare dallo stile caldo e

accogliente, il calorifero Rift, disegnato da Ludovica + Roberto Palomba with Matteo Fiorini e proposto in tre moduli bianchi di diverse dimensioni installati in verticale, arreda una parete inserendosi con raffinatezza tra fibre, tessuti e legno vicini al mondo dell'artigianato. Le geometrie di Rift e quelle della pavimentazione e dei tessuti selezionati per questa ambientazione creano un continuum che evoca grafismi di altri tempi, reinterpretati in uno stile leggero e contemporaneo. Rift, grazie alla sua componibilità, è tra i più versatili caloriferi Tubes, grazie ai diversi moduli e colori con i quali creare infinite composizioni.