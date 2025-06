Newstalgia è la nuova collezione di superfici tessili firmata dalla designer Tekla Evelina Severin, (in arte Teklan). Il nome evoca un sentimento nostalgico per il passato, ma lo stile vibrante e l’uso audace del colore rendono questa linea fortemente contemporanea. Con Newstalgia, design retrò e innovazione visiva si incontrano in un progetto che reinterpreta i pattern degli anni ’60 e ’70 attraverso geometrie, tridimensionalità e abbinamenti cromatici inediti.

©Beppe Brancato

Newstalgia si compone di otto pattern – Monogram, Elliptic, Weave, Brick, Net, Snake, Folding e Backgammom – ciascuno proposto in due varianti cromatiche. Nonostante la diversità delle grafiche, l’intera collezione mantiene una coerenza stilistica grazie all’uso di sole 16 nuances, scelte per mescolarsi armoniosamente tra loro e creare superfici dal forte impatto visivo.

Le texture disegnate da Teklan combinano linee rette, forme geometriche e illusioni ottiche che stimolano la percezione. La designer spiega: “Mi sforzo sempre di trovare nuovi dialoghi cromatici combinando tinte simili, tono su tono, o mescolando colori leggeri e frizzanti con quelli più profondi legati alla terra”. Un approccio che fonde estetica e dimensione concettuale, dando vita a un autentico “Surrealismo quotidiano”.

©Beppe Brancato

Newstalgia utilizza come supporto la pavimentazione tessile Bloom Back di Radici, una superficie innovativa e sostenibile realizzata con filato Econyl. La sua struttura monocomponente, composta da un tessuto primario in poliammide e da un sottofondo dello stesso materiale, permette il riciclo completo del prodotto al termine del ciclo di vita.

La superficie tessile stampata Monogram si ispira ai motivi iconici delle grandi maison di moda, riprendendo l’estetica dei monogrammi formati da lettere o simboli ripetuti. Le due ‘L’ che compongono il disegno, ruotate e capovolte, si dissolvono nella composizione visiva, dando vita a un pattern equilibrato e ritmico. La collezione è disponibile in due varianti cromatiche: ocra e rosa chiaro, oppure pesca e rosso.

©Beppe Brancato

La superficie tessile Elliptic richiama l’estetica dell’Op Art di fine anni Sessanta, che attraverso geometrie e colore suggeriva l’illusione della profondità. Il design, ideale per contesti dal forte impatto visivo e contemporaneo, è disponibile in due varianti cromatiche: una in tonalità calde come pesca e bordeaux, l’altra in due decise sfumature di verde.

©Beppe Brancato

Il pattern Weave, con il suo disegno geometrico composto da fasce regolari che si intrecciano, richiama il mondo del tessile e l’arte dell’intreccio manuale. Come in una trama, la superficie stampata suggerisce una fusione armoniosa tra tradizione e contemporaneità, dando forma a un’eleganza discreta e strutturata, ideale sia per ambienti moderni che per location dal fascino d’altri tempi. Weave è disponibile in due varianti cromatiche: pesca, ocra e bordeaux oppure rosa, verde e arancio.

©Beppe Brancato

La superficie tessile Brick trasforma la ripetitività in punto di forza, componendo mattone dopo mattone una sequenza visiva quasi ipnotica. La proposta cromatica, giocata sul contrasto, unisce tonalità decise come turchese e bordeaux da un lato, arancio e nero dall’altro, enfatizzando la forte personalità del disegno.

©Beppe Brancato

Il design di Net si articola attraverso una trama di linee orizzontali e verticali che si ripetono in sequenze regolari, generando un pattern dalla geometria rassicurante. Parallelepipedi disposti con ordine compongono una griglia modulare e versatile, capace di valorizzare la profondità grazie a effetti ottici tridimensionali. Questo ritmo visivo conferisce dinamismo agli ambienti e si presta a esaltare volumi e geometrie architettoniche. Net è disponibile in due combinazioni cromatiche: pesca, beige, verde e bordeaux nella prima, marrone, azzurro, beige e nero nella seconda.

Il pattern di Snake, ispirato all’andamento ondulatorio del serpente, si costruisce attraverso linee rette interrotte da un motivo a zig-zag regolare. La texture richiama la superficie squamosa e il movimento sinuoso del rettile, rielaborati in chiave astratta. Ne risulta una composizione visiva in cui rigore e fluidità coesistono, creando una superficie equilibrata tra continuità e interruzione. Snake è proposto in due varianti: pesca, bordeaux e verde; oppure arancione, turchese e nero.

©Beppe Brancato

Il pattern Folding richiama alla mente gli universi impossibili di Escher, superando i confini della bidimensionalità attraverso figure geometriche attentamente studiate e composte. Il motivo si ripete all’infinito, dando vita a un’illusione prospettica e di profondità, ulteriormente amplificata dal sapiente accostamento cromatico. Nella prima variante, due tonalità di verde si intrecciano con marrone e nero; nella seconda, il marrone si unisce a bordeaux, rosso e pesca. Questa composizione visiva, dinamica e rigorosa al tempo stesso, dona vivacità agli ambienti attraverso un’estetica ordinata e strutturata.

©Beppe Brancato

La moquette Backgammom, ispirata alla grafica dell’omonimo gioco da tavola, nasce dall’incontro tra linee orizzontali e verticali di diverso spessore che danno vita a una sequenza di rombi. La disposizione delle losanghe, insieme alla scelta della palette di colori, richiamano un’estetica lontana e retrò legata non solo al mondo dell’interior design ma anche alla moda. La superficie, visivamente coinvolgente e inaspettata, è perfetta per rivestire ambienti contemporanei con un elegante richiamo al passato. Ocra, giallo, marrone e bordeaux dialogano insieme per creare la prima variante, mentre la seconda vede abbinati rosa, marrone, verde chiaro e scuro.