Falmec ha sviluppato negli anni soluzioni mirate a ridurre al minimo i consumi dei propri prodotti, tra cui la tecnologia Green Tech, applicata ai modelli Flipper, Move, Gruppo Incasso, Plane e Quasar, che permette di raggiungere nuovi livelli di efficienza e risparmio energetico.

1 of 3

Le cappe sono equipaggiate con particolari motori che utilizzano un controllo elettronico della potenza gestendone in modo ottimale i consumi in ogni fase di funzionamento. Tale processo contribuisce alla riduzione delle perdite energetiche del sistema, così come l’impiego di magneti permanenti posizionati sul rotore che diminuiscono drasticamente l’assorbimento di energia della cappa. Rispetto ai motori tradizionali, il consumo energetico con i motori Green Tech si riduce del 60% alla velocità 4 per raggiungere il 90% nel caso di utilizzo alla velocità 1.

Sono diverse le soluzioni contraddistinte da questa tecnologia, come le cappe con installazione a parete Flipper e Quasar. La prima, da 85 cm, in vetro temperato nero o bianco satinato, è caratterizzata da una fascia centrale in acciaio inox con finitura scotch brite, mentre la seconda, Quasar, con dimensioni 90 cm, è realizzata in acciaio inox e con finitura in vetro temperato bianco o nero.

1 of 5

Disponibile in versione parete o isola, entrambe da 90 cm, la cappa Plane ha forme semplici e lineari ed è realizzata interamente in acciaio inox AISI 304 finitura scotch brite. Infine, per coloro che hanno necessità di far ‘scomparire’ la cappa all’interno del pensile, Falmec propone Move e Gruppo Incasso. Move, da 90 cm, in acciaio inox e parte inferiore in vetro temperato nero o bianco, presenta un frontale scorrevole e la possibilità di aggiungere alla struttura una mensola in vetro.

L’attenzione di Falmec per la tematica ambientale non si limita all’introduzione di tecnologie a basso consumo, bensì a un obiettivo di sostenibilità che si traduce in un impegno costante volto a evitare sprechi energetici sia nei prodotti, sia nei processi produttivi.

Falmec ha dunque concentrato molti suoi sforzi nella filtrazione proponendo tecnologie esclusive e brevettate, quali E.ion® System e Circle.Tech, in grado di garantire performance eccellenti in modalità a ricircolo, evitando quindi sprechi di energia dovuti all’evacuazione dei fumi all’esterno. Il DNA green di Falmec si rivela con tutta la sua forza in una produzione quasi esclusivamente sostenuta da energia solare, proveniente da un impianto solare che copre tutti gli stabilimenti aziendali a Vittorio Veneto (Treviso), e nell’utilizzo di materiali riciclabili nel pieno rispetto dell’ambiente.