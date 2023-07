Innovare e rispondere alle diverse richieste del mercato e dei progettisti in tema di chiusura degli ambienti salvaguardando l’estetica: queste le peculiarità della collezione Skema di FerreroLegno, sistema funzionale e su misura nato per risolvere spazi complessi e in grado di adattarsi anche a quelli più irregolari. Studiato per offrire una straordinaria autonomia progettuale, nobilita ogni vano rendendolo parte integrante del contesto.

Tecnologicamente avanzato e caratterizzato da un design minimale, Skema è costituito da pannelli filomuro di varie dimensioni e di ridotto spessore in MDF idrofugo, che scompaiono per ridare nuove forme e funzionalità agli ambienti creando ripostigli o cabine armadio su misura, chiudendo vani sottoscala, vani cucina, nicchie e quadri di controllo.

Una soluzione estremamente versatile e discreta - disponibile a battente, con chiusura a libro o a ribalta - che risolve ogni problematica dimensionale, estetica e progettuale permettendo di ottenere continuità assoluta nella parete, offrendo infinite possibilità.

L’opportunità di progettare chiusure su misura diventa così totale: si possono realizzare anche in forma trapezoidale - in particolar modo per i sottoscala - rialzata dal piano pavimento - per chiudere elegantemente ogni nicchia garantendo un effetto di ordine e continuità - ed è possibile dotarle di griglie di areazione per i locali tecnici e di servizio.

Innumerevoli sono anche le finiture: alla gamma RAL e NCS e ai colori base FerreroLegno si sono aggiunte nuove cromie e la finitura ecosostenibile ULTRAopaco, una palette di 25 nuance dal tocco piacevolmente morbido, vellutato e sofisticato, espressione di un nuovo modo di abitare attento alle tendenze e all’ambiente.

ULTRAopaco si contraddistingue per la forte componente ecosostenibile che si esprime nell’utilizzo di vernici bio a base d’acqua, formulate con materie prime rinnovabili orientate ai principi dell’economia circolare, atossiche ed ecologiche, con un ridottissimo contenuto di VOC (composti organici volatili), con l’assenza di formaldeide, realizzate con un ciclo di produzione che riduce drasticamente le emissioni di CO ₂ .

A questo si aggiungono tre plus importanti in termini funzionali: un’elevata resistenza al graffio, alle macchie di caffè e ai liquidi freddi; la resilienza, ovvero la possibilità di intervenire su graffi superficiali con il calore ripristinandone la superficie e le proprietà anti-impronta. Skema è una soluzione ottimale sia in fase di progettazione sia in caso di intervento su ambienti esistenti grazie alle sue due declinazioni: Skema Infinito e Skema su Vano finito.

Skema Infinito dà al progettista la possibilità di sviluppare infinite soluzioni estetiche con continuità nella sequenza di pannelli. È disponibile con pannelli di varie dimensioni che possono essere montati con sistemi ad anta singola o doppia, sovrapposta o asimmetrica, con chiusure a 4 o a 3 lati, per aperture molto ampie o in situazioni in cui è necessario sfruttare al meglio ogni spazio. Massima personalizzazione ma anche grande versatilità dimensionale: il telaio esterno può arrivare infatti fino a una dimensione massima di L 530 x H 350 cm.

Skema Infinito Trapezoidale è la nuova variante pensata per rispondere alle esigenze abitative contemporanee di nuovi sistemi di chiusura capaci di coniugare design, flessibilità e praticità. La particolare forma trapezoidale dei pannelli realizzati ad hoc e la massima libertà compositiva che garantisce questo nuovo modello permettono sia di sfruttare spazi difficili come i sottoscala o i soffitti spioventi facendoli vivere di nuova vita sia di arredare con stile.

Skema su Vano Finito è invece pensato per essere impiegato in fase di cantiere, dove non è più possibile intervenire andando a murare il profilo perimetrale. Il particolare telaio in nobilitato bianco, grazie alla sua elasticità, si adatta alle piccole irregolarità della parete su cui viene applicato rendendone possibile l’inserimento a lavori finiti. È disponibile con chiusura a battente o battente trapezoidale.

In tutte le sue declinazioni Skema di FerreroLegno rappresenta un’ampia gamma di soluzioni per soddisfare ogni esigenza abitativa e tipologia di ambiente, assecondando le evoluzioni dello stile di vita contemporaneo in cui la necessità di rendere funzionale uno spazio si coniuga perfettamente con quella di coordinarlo armonicamente con l’interior design.