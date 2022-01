In un’epoca in cui lo smart working permette di vivere il lavoro e la casa in modo flessibile e creativo, trasformando il concetto di ufficio in modo irreversibile in uno spazio fluido e altamente personalizzato, Luxy si fa interprete delle nuove esigenze funzionali, estetiche e psicologiche presentando l'iniziativa Sit Down To Have an Idea®: il progetto, ideato dall’artista Andrea Bianconi, esplora e reinterpreta il ruolo e la natura della sedia in maniera dirompente e provocatoria, attraverso nuovi linguaggi estetici.



“Smessa la funzione di oggetto che concilia all’ozio, le poltrone che ho personalizzato con lo slogan Sit Down To Have an Idea® diventano una sorta di incubatore di idee. Una sedia per tutti è un’idea per tutti” ha raccontato l’artista.

Sit Down To Have an Idea® trae ispirazione dall’opera iniziale di Andrea Bianconi che nel 2020, in brevissimo tempo, è stato capace di catturare un pubblico sempre più ampio attraverso una serie di installazioni in Italia, fra le quali la città di Bologna durante la settimana dell’Arte e Cima Carega in Trentino, diventata una vera e propria meta di pellegrinaggio altamente virale.

Anche la collaborazione tra Luxy e l’artista prevede un percorso fatto di tappe, destinazioni e traguardi: l’iniziativa vedrà protagonisti alcuni prodotti iconici di Luxy reinterpretati mettendo al centro l’uomo, capace di pensare in qualunque luogo si trovi.



Il primo step del viaggio di Sit Down To Have an Idea® vede Biga e Bloom, due sedie della serie messe in mostra in un Instagram Corner, dal format inedito e innovativo, presso la Rinascente Milano, punto di riferimento per i più importanti brand del lusso. Ospiti e curiosi sono invitati a sedersi, scattarsi una foto e pubblicare gli scatti sui propri canali social, con la possibilità di lasciare un’idea su una lavagna.

L’esperienza vuole fungere da spazio di evasione per la mente, un luogo dove poter tornare a immaginare, pensare, creare.

BIGA svela con le sue forme di poltrona acustica la sua ispirazione alla biga degli antichi romani. Un sistema d’approccio al progetto nuovo fatto con coraggio, immaginazione, frutto della collaborazione con lo studio Favaretto & partners. Dietro le sue forme Biga nasconde uno studio funzionale sull’acustica e sulla privacy che questa poltrona crea. La filosofia è quella di creare un proprio spazio all’interno dell’ambiente in cui si opera senza isolarsi totalmente dallo stesso. Raggi di curvatura, tipologia di lavorazione della tappezzeria, struttura interna in alveolo, in particolare nella versione alta, sono state studiate per ridurre al minimo il riverbero acustico. La Biga Luxy scelta da Andrea Bianconi per il progetto Sit Down To Have an Idea®, è la Biga alta su ruote, in tessuto rosa.

BLOOM è una poltroncina dalle forme avvolgenti la cui conformazione ti abbraccia ed esalta il comfort e l’eleganza. "Chi si consegna alla natura non ha bisogno dell’inconoscibile, del soprannaturale, per poter provar rispetto; c’è soltanto un miracolo per lui, ed è che tutto su questa terra, incluse le massime fioriture della vita, si siano semplicemente formate senza miracoli nel senso convenzionale della parola". Konrad Lorenz.

Bloom è una fioritura di linee morbidi ed avvolgenti che caratterizzano la collezione: Bloom S, Bloom M e Bloom XL. Andrea Bianconi ha selezionato per il progetto Sit Down To Have an Idea® la Bloom XL a basamento legno, in tessuto velvet giallo.