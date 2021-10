Inedite grafiche e differenti sfumature di carte da parati caratterizzano le nuove collezioni autunnali di Instabilelab.

Il nome del catalogo è Sfumature di Magnolia, frutto di un percorso profondo e introspettivo dell’azienda, destinato a cogliere l’essenza e la visione più intima delle cose che ci circondano a partire dalle variazioni cromatiche di un fiore fino ad arrivare ai contrasti netti e audaci dell’estro creativo di Instabilelab.

Sfumature di Magnolia raccoglie 87 nuove grafiche e 174 varianti suddivise in 4 collezioni molto diverse fra loro: NUANCES (connotazioni raffinate, intense, sensuali), ARTISTIC (grafiche inconsuete e originali) AUDACE (proposte lussureggianti, vigorose, decise) e BE YOUNG (antologia dedicata al mondo del bambino o per chi si sente ancora tale).

Instabile per definizione, inarrestabile ed estrosa per vocazione, Instabilelab ama captare e interpretare le incantevoli diversità dell’universo e di chi lo abita traducendole in prodotti unici ed emozionanti.