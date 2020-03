Grazie alla preziosa collaborazione dello studio viennese EOOS e dell’Eawag (Istituto Federale Svizzero di Scienza e Tecnologia dell’Acqua) Laufen ha sviluppato save!, un wc innovativo in grado di separare l’urina dai solidi e dalle acque grigie e che potrebbe rivoluzionare il sistema di trattamento delle acque reflue. L’inquinamento delle acque causato dall’azoto è uno dei più urgenti, e tuttavia ampiamente sconosciuti, problemi ambientali del nostro tempo.

save! è un’evoluzione della Blue Diversion Toilet, progettata da EOOS insieme all’Eawag e sostenuta dalla Fondazione Bill & Melinda Gates.

Presentato all’interno del padiglione austriaco alla scorsa XXII Triennale di Milano, save! è il primo WC con scarico che risponde agli standard del settore idrosanitario a incorporare un sistema di separazione dell’urina (urine trap) in grado di presentare una soluzione sistemica al problema globale dell’inquinamento da azoto.

Laufen ha inglobato l’urine trap, sviluppata dallo studio EOOS, all’interno di un vaso in ceramica che grazie alla sua forma e a una particolare curvatura permette all’urina di fluire, con il semplice aiuto dell’acqua che scorre, all’interno di un contenitore nascosto. Grazie a questo sistema è possibile separare l’urina dagli altri liquidi, che finiscono nelle acque di scolo, favorendo successivamente l’eliminazione delle tossine nocive e l’estrazione di sostanze nutritive come il fosforo e il potassio che potrebbero venire utilizzate per creare fertilizzanti. save! rappresenta una sfida progettuale che Laufen ha accettato di affrontare per offrire una soluzione al problema dell’inquinamento delle acque, dei fiumi e degli oceani. save! è un WC dal design pulito e lineare che nasconde al suo interno il sistema di urine trap invisible all’utente finale.

save! è stato industrializzato per il mercato Europeo e risponde alla normativa EN 997 Classe 1, Tipo 5 (4.5 / 3L) e Tipo 4 (4 / 2.5 L).