L’ambiente bagno è sempre più un luogo dalla forte identità, uno degli spazi domestici maggiormente votati al benessere della persona. Progettati nel dettaglio, cercano sempre il giusto compromesso tra una componente funzionale, per garantire il massimo grado di comfort, e una cura estetica di alto livello, affinché l’ambiente, attraverso i suoi elementi, trasmetta la giusta armonia.

All’interno dello spazio bagno, grande attenzione è prestata ai materiali scelti. Il grès porcellanato è identificato come materiale ideale per le sue superfici. Queste sono facilmente igienizzabili, resistenti ai graffi e all’usura quotidiana, oltre che agli agenti chimici che ne garantiscono una facile e sicura pulizia.

Atlas Concorde dedica particolare attenzione al settore wellness & bathroom. Atlas Concorde Habitat, la sua business unit dedicata all’arredo bagno, completa la proposta di pavimenti e rivestimenti, fornendo soluzioni di lavabi, top e mensole di design capace di interpretare e proporre una visione contemporanea di ambiente bagno.

Dialogo è la collezione di lavabi e mobili contenitori coordinati, firmata per Atlas Concorde da Mario Ferrarini, progettista con grande esperienza nel settore arredo bagno.

Un progetto dedicato alla zona per la cura della persona nato dalla volontà di coniugare materiali diversi tra loro e realizzare una sintesi armonica dove convivono effetti di superficie, cromatismi e volumi. Mario Ferrarini ha lavorato su linee parallele con un disegno estremamente calibrato che valuta con attenzione spessori, sezioni e propone lavabi di dimensioni rispondenti alle esigenze dell’interior design. Le vasche sono ispezionabili per consentire una pulizia agile e accurata. Nella prospettiva di proporre soluzioni complete per gli ambienti in cui le finiture, il lavabo e perfino i complementi possano essere frutto di una progettazione coordinata, la proposta Dialogo si completa con una linea di mobili sospesi, caratterizzati da geometrie elementari, tratto caratteristico della ricerca estetica di Ferrarini da sempre volta al minimalismo al fine di dare ordine allo spazio.

Aplomb

In tema di rivestimento Atlas Concorde propone Aplomb, una collezione che gioca con le combinazioni fra cromie e texture, capaci di interagire con la luce e di modulare la propria resa a seconda del punto di vista. Aplomb esprime un’estetica contemporanea dall’impronta fortemente design, capace di rivestire con eleganza gli spazi delle aree wellness & bathroom in cui si ricerca un'atmosfera rilassata e accogliente. La sartorialità di Aplomb si esprime nelle molteplici possibilità di costruzione e abbinamento fra i cinque colori della collezione e l’ampia proposta di eleganti decori. La collezione offre una ricca scelta di temi decorativi dal linguaggio ricercato e contemporaneo, che spazia da soggetti floreali a motivi geometrici astratti. Minidots e Stripes sono realizzate con una materia delicatamente brillante che fa affiorare fini puntini e righe sottili da una superficie di fondo opaca e impalpabile. I decori floreali di Floral si ispirano al mondo della vegetazione e della natura: eleganti foliage animano con leggerezza le superfici con suggestivi effetti di rilievo tridimensionale. White Mesh, con un disegno in leggero rilievo, ripropone il contrasto tra il fondo matt e la materia brillante, filo conduttore della collezione. Fabric, dal carattere fortemente materico, arricchisce la superficie con un tema ispirato al mondo dei tessuti. Tre diversi mosaici ampliano ulteriormente la collezione con inediti dettagli di stile: triangoli, rombi, archi e linee rendono la proposta decorativa unica e distintiva.

Dialogo e Aplomb sono stati premiati nel 2022 con il Red Dot Design Award, il prestigioso riconoscimento internazionale riconosciuto come attestato di qualità del design dagli addetti al settore. A queste due collezioni pensate specificatamente per l’ambiente bagno sono state riconosciute la portata creativa e la ricerca innovativa.