A Carini, sulla costa occidentale della Sicilia, lo studio La Leta Architettura firma la ristrutturazione integrale di una villa unifamiliare di circa 180 metri quadri, sviluppata su un unico livello. Il progetto Pètra si inserisce in un contesto paesaggistico tipicamente mediterraneo, dove la luce, la materia e il rapporto tra interno ed esterno diventano elementi centrali della composizione architettonica.

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L’intervento adotta un approccio misurato e rispettoso nei confronti dell’involucro esistente: all’esterno, infatti, si opta per un linguaggio conservativo, volto a preservare la volumetria originaria, pur aggiornandone l’immagine attraverso un’attenta ridefinizione delle superfici e dei materiali. Il risultato è un equilibrio calibrato in cui la purezza dell’intonaco bianco dialoga con la matericità della pietra, enfatizzando alcuni volumi e conferendo maggiore profondità plastica all’insieme.

È negli interni, invece, che il progetto esprime con decisione la propria identità contemporanea. La distribuzione viene completamente ripensata attorno a un ampio open space di oltre 80 metri quadri, concepito come fulcro della vita domestica e luogo di relazione. Qui, una sequenza di setti in legno scandisce lo spazio senza mai chiuderlo, definendo in modo fluido le diverse funzioni - ingresso, cucina, zona pranzo e living - e integrando al loro interno sistemi contenitivi e arredi su misura. Questa soluzione consente di mantenere una continuità visiva e percettiva, rafforzando al contempo il senso di ordine e coerenza formale.

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Elemento iconico dell’intervento è la grande isola cucina, lunga 5,60 metri, progettata come un piano sospeso sorretto da due strutture a slitta in legno massello: un segno orizzontale forte che organizza lo spazio e diventa punto di aggregazione quotidiana.

L’intero progetto Pètra si fonda su una raffinata ricerca materica, in cui legno e pietra assumono un ruolo centrale sia all’interno che all’esterno. I toni caldi del marmo Silver Cream si combinano con le superfici in rovere, generando un’atmosfera avvolgente e coerente. Questo dialogo è ulteriormente valorizzato dalla presenza di un camino angolare su disegno, realizzato in resina, che introduce un elemento scultoreo capace di connettere visivamente le diverse aree del living.

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La zona notte, pavimentata in parquet, ospita tre camere da letto e i servizi. La suite padronale si distingue per un’organizzazione più articolata, che include una cabina armadio e arredi custom progettati su misura: dai comodini in marmo al mobile TV a scomparsa, ogni elemento contribuisce a costruire un ambiente intimo e calibrato sulle esigenze dei committenti.

Attraverso un linguaggio essenziale ma sofisticato, il progetto restituisce alla villa una nuova identità: uno spazio domestico fluido, luminoso e senza tempo, capace di interpretare in chiave contemporanea il vivere mediterraneo e di tradurre le esigenze dei committenti in un ambiente armonioso e profondamente accogliente.

Scheda progetto

Anno: 2026

Superficie: 180 mq

Luogo: Carini

Progettista: La Leta Architettura | Giorgio La Leta

Taylor-made: Laredo

Fornitori: Chiarenza Store, Pettito Mobili, Strano Light Division, Lo Cicero Marmi, Polveri, Vivaio Lo Vers

Aziende: Flos, Muuto, Treku, Lago, Calligaris