Lo studio ArchVentil, specializzato in architettura e interior design, presenta MNR, un elegante appartamento B&B di 35 mq situato nel centro di Milano. Un progetto che coniuga raffinatezza, funzionalità e design, dimostrando come anche uno spazio contenuto possa diventare un’esperienza abitativa completa e di alta qualità.

MNR nasce con l’obiettivo di accogliere viaggiatori esigenti, offrendo comfort, efficienza funzionale e una narrazione estetica coerente. Ogni elemento è stato studiato per trasformare i limiti dimensionali in opportunità progettuali, dando vita a un ambiente caldo e accogliente.

©Alessandro Santi

L’ingresso introduce subito in un’atmosfera intima, dominata da una parete color mattone che si estende fino alla zona notte, creando un filo conduttore cromatico. Nella zona giorno, la palette si schiarisce, passando a tonalità beige e tortora, che si armonizzano con materiali naturali e dettagli sofisticati.

Il progetto ArchVentil si distingue per l’alta personalizzazione degli elementi: dalla vetrata con profili in acciaio su misura alla cucina e all’armadio realizzati da Centro Veneto del Mobile, fino al parquet firmato CP Parquet. Gli arredi, selezionati tra marchi come Bolzan, Connubia, Kavehome, Leroy Merlin, Westwing e Zara Home, combinano minimalismo estetico e massimo comfort.

©Alessandro Santi

Elemento stilistico ricorrente è il cerchio, visibile nei pouf, nel tavolo, nello specchio del bagno e nelle lampade: una forma simbolica di continuità che conferisce coerenza e fluidità agli ambienti.

La cucina è completamente attrezzata con elettrodomestici Ariston, inclusi lavastoviglie e lavatrice/asciugatrice, garantendo massima praticità per soggiorni anche lunghi. Nella zona notte, il letto contenitore Bolzan e l’armadio su misura organizzato in tre sezioni rispondono alle esigenze di condivisione e ordine.

©Alessandro Santi

Il bagno compatto, ma ricercato, ospita un lavabo Elleci su piano in legno, sanitari Azzurra, rubinetteria Palazzani e una doccia walk-in con vetro su misura, che amplifica visivamente lo spazio.

©Alessandro Santi

Scheda progetto

Parete vetrata, vetro doccia: su misura

Parquet: Cp Parquet

Cucina, armadio: Centro Veneto del mobile

Elettrodomestici: Ariston

Lavabo: Elleci

Sedie, tavolo: Connubia

Pouf: Westwing

Poltrona letto: Leroy Merlin

Panca: Laredoute

Appendiabiti: Westwing

Tende, mensole: Ikea

Letto: Bolzan

Comodino: Zara Home

Piano lavabo: su misura

Rubinetteria bagno: Palazzani

Sanitari: Azzurra

Appendini, mensole: Ikea

Specchio retroilluminato: Amazon

Plafoniera ingresso: Westwing

Faretti incassati: Samsung

Applique: Laredoute

Sospensione notte: Sklum da terra + da tavolo - Kavehome