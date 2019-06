Eivissa, nome in catalano di Ibiza, è il nuovo gazebo nato dalla creatività progettuale di Ludovica + Roberto Palomba e dalla passione di Ethimo per il mondo outdoor.

Eivissa invita ad atmosfere rilassate, evocando il calore e la solarità della mondana isola spagnola, raccontando una cultura del progetto aperta alle tendenze e alla massima funzionalità. Fascino cosmopolita e suggestioni mediterranee raccontano, così, questa nuova soluzione per abitare l’outdoor contemporaneo, in cui la natura è protagonista dello spazio.

L’elegante struttura, dalle grandi dimensioni, è completata da accessori e componenti che la rendono complice di piacevoli momenti di relax all’aria aperta. Terrazze, verande e giardini diventano una naturale estensione dell’indoor. Eivissa non crea, infatti, alcuna interruzione tra interno ed esterno e conferma le stesse sensazioni di comfort, calore e protezione di uno spazio abitativo. Eivissa va oltre la sua concreta utilità di copertura outdoor: design e materiali la rendono un ‘luogo’ accogliente, una cellula di benessere e dall’alto valore estetico, capace di valorizzare l’ambiente che la accoglie.

Eivissa è un padiglione dalle ‘forme morbide’, create dal particolare e originale ‘disegno’ dei pali e delle travi che dà vita a struttura fluida, senza spigoli vivi, dando continuità al mix materico delle diverse componenti. Realizzato in alluminio verniciato a polveri, il padiglione Eivissa risponde a ogni esigenza estetica e di utilizzo, grazie alle tre dimensioni e alle nove varianti di colore disponibili. Inoltre, le tre differenti coperture rispondono con facilità a particolari funzioni: Eivissa Open Air (padiglione senza copertura fissa), Eivissa Light & Proof (padiglione con copertura in policarbonato) ed Eivissa Climate (padiglione con copertura a lamelle orientabili in alluminio).

Eivissa è un’architettura speciale e intima che richiama i dettagli e la completezza di un living indoor immerso nella natura. Ogni versione può essere personalizzata grazie all’integrazione di due tipologie di pavimento (Solid teak o Ceramic Stone), di pannelli perimetrali in corda intrecciata, di ariose pareti scorrevoli in vetro o, ancora, di morbide tende in tessuto: accessori modulabili che rendono Eivissa un progetto outdoor davvero unico, in cui ogni dettaglio fa la differenza. Eivissa nasce, così, dal desiderio di Ethimo di creare qualcosa di unico e sorprendente nel panorama delle coperture per esterni, qualcosa che sia in grado non solo di esprimere l’importanza dell’aspetto funzionale ed estetico del progetto, ma di sottolineare il valore dell’atmosfera e del paesaggio per una soluzione che deve ‘vivere’ e integrarsi con armonia nella natura.