Cinqueterre by Lumere, la nuova capsule collection di lampade da tavolo firmata dal designer Francesco Cappuccio, prende ispirazione dal suggestivo territorio ligure che le ha dato il nome. Con cinque pezzi unici, la collezione rende omaggio ai cinque borghi delle Cinque Terre: Riomaggiore, Manarola, Corniglia, Vernazza e Monterosso, località che si affacciano sul mare cristallino della Liguria. Questo angolo di mondo, dove la terra e il mare si fondono in panorami mozzafiato, ha ispirato una linea di lampade che cattura la magia di questa costa rocciosa, famosa per le sue baie, spiagge e fondali profondi, ma anche per la catena di monti che corre parallela al litorale.

Ogni lampada della collezione Cinqueterre è realizzata a mano, utilizzando metallo piegato e verniciato, una lavorazione artigianale che conferisce ad ogni pezzo un carattere unico. La scelta dei colori riflette i toni vivaci e accoglienti delle case liguri, con sfumature che vanno dal rosso e arancione, tipici degli edifici affacciati sul mare, fino al giallo, verde e blu delle colline e del mare stesso. Questa palette cromatica richiama la bellezza naturale della Liguria, trasformando ogni lampada in un elemento di design che porta con sé un pezzo di questa terra ricca di storia e tradizione.

Le lampade Cinqueterre sono dotate di tecnologia cordless LED, che le rende estremamente versatili e pratiche da utilizzare in qualsiasi ambiente. La possibilità di scegliere anche una versione con presa elettrica permette di adattarsi a diverse esigenze, garantendo sempre una resa luminosa ottimale. Questa combinazione di innovazione tecnologica e artigianato tradizionale fa delle lampade un complemento d'arredo ideale per chi cerca un pezzo di design unico e funzionale. Le lampade sono proposte in versione bicolore con cinque diverse combinazioni di colori RAL, ma è possibile personalizzarle scegliendo tra l'intera gamma di colori disponibile nel catalogo, anche nella versione monocolore. La collezione Cinqueterre di Francesco Cappuccio rappresenta un perfetto connubio di design contemporaneo, artigianato tradizionale e ispirazione territoriale.