Nel cuore della città di Prato, all’interno di un’ex macelleria degli anni Cinquanta, Angelo Renna interviene su un fondo esistente con l’obiettivo di riconvertire un ambiente dismesso in uno spazio ibrido a uso ufficio-atelier.
La preesistenza viene valorizzata attraverso il mantenimento dei rivestimenti originali e delle superfici ceramiche, mentre le celle frigorifere, pur avendo perso la loro funzione originaria, sono conservate come elementi architettonici in grado di garantire continuità storica e identitaria.
L’intervento si configura dunque come una trasformazione necessaria, condotta tuttavia con attenzione alla memoria materica e tipologica del luogo. Il nuovo apparato d’arredo, sebbene caratterizzato da un linguaggio contemporaneo, si inserisce in dialogo con la preesistenza grazie all’impiego di superfici in formica e sedute vintage.
Tali scelte rispondono a un’estetica eclettica ma coerente con i principi di riuso, conservazione e riduzione dell’impatto ambientale, che costituiscono il concept progettuale. Per Angelo Renna i materiali naturali e criteri di economia circolare contribuiscono a rafforzare la sostenibilità complessiva dell’intervento.
La presenza di quaranta esemplari vegetali, appartenenti a ventitré specie distinte, occupa una porzione significativa del volume interno. Il sistema vegetale assolve funzioni microclimatiche e ambientali: genera una barriera visiva e termica verso l’esterno, migliora il comfort interno e ottimizza le prestazioni acustiche grazie alle proprietà fonoassorbenti delle piante.
Tale scelta acquista un valore quasi simbolico, ribaltando l’identità originaria del luogo un tempo destinato alla lavorazione delle carni.
L’intero progetto si configura come un percorso narrativo e spaziale che, pur radicandosi nella preesistenza, si orienta verso una prospettiva dichiaratamente futura.
Cliente: Renna Studio
Programma: Ufficio
Area: approx.70m2
Luogo: Prato
Status: Realizzato
Fotografie: Carlotta Di Sandro
Credits: all images copyrights angelo renna