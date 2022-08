Resstende non ha esitato a sostenere l’iniziativa promossa dal fondatore di PizzAut Nico Acampora. Presso il punto di ristorazione a Cassina de' Pecchi Milano, è stato avviato un

laboratorio di inclusione sociale gestito da ragazzi con autismo affiancati da professionisti della ristorazione e della riabilitazione. Ognuno di questi ragazzi, dopo una prima fase di formazione insieme a psicologi ed educatori, svolge la mansione più adeguata alle sue peculiarità entrando a far parte dello staff di PizzAut, acquisendo autonomia e sicurezza in sé stesso. Il Direttore Amministrativo di Resstende, Carlotta Gasparini ha dichiarato: “Bellissima iniziativa a cui l’azienda ha aderito con grande entusiasmo. Ho avuto modo di conoscere personalmente i ragazzi che si sono dimostrati in gamba e all’altezza del progetto sia nella gestione del cliente che nella preparazione di pizze gustose e creative. È stata una splendida esperienza conoscere anche Nico che ha creato dal nulla un progetto incredibile e prezioso arrivando dove nessuno pensava fosse possibile”.

PizzAut è un laboratorio di inclusione pensato per ragazzi autistici, al fine di fornire loro un lavoro, una formazione e soprattutto una dignità. “In Italia ci sono 600.000 persone con autismo e nessuna di loro è inserita nel mondo del lavoro, noi pensiamo che un altro mondo sia possibile”, queste le parole del fondatore Nico Acampora.

Nel progetto, le schermature interne Resstende consistono in 13 tende a rullo modello F112 con manovra a catena metallica. Sono fissate alla parete con staffe di fissaggio 52x80 mm con copri staffe in PVC bianco. Il fondale F21 è anch’esso di colore bianco e realizzato in alluminio estruso con tappi in PVC. Il tessuto selezionato è il filtrante Soltis nelle varianti Perform 92 colorazione bianco cod. 38044 e Lounge 96 colore rosso cod. 39855, tonalità che si integrano armonicamente con l’arredo della location, conferendo freschezza e luce naturale all’ambiente grazie al fattore di apertura del 4% che caratterizza la microforatura del telo. Si tratta di un materiale caratterizzato da una struttura in micro-cavi ad alta tenacità che garantisce una resistenza superiore all’allungamento e allo strappo. Caratterizzato da una longevità estetica e meccanica superiore, il tessuto presenta una planarità estrema e una superficie facile da pulire perfetta per un locale dedicato al settore della ristorazione.

Resstende si è posta l’obiettivo di garantire un’atmosfera accogliente sia per i clienti che per il team di ragazzi che ci lavora. Per questo, il bianco è stato scelto come colore protagonista arricchito dal rosso che rappresenta l’identità vivace di PizzAut. Mantenendo la luminosità interna, il tessuto filtrante assicura una visione ottimale verso l’esterno senza esserne abbagliati.

“Le tre parole chiave che meglio descrivono il progetto di Resstende sono: funzionale, semplice e intuitivo. È stato possibile donare allo spazio di PizzAut una definizione e un’identità maggiore attraverso un sistema facile da utilizzare. I ragazzi hanno percepito una sensazione di maggiore ordine e questo è molto importante per le persone autistiche. La scelta del tendaggio ha permesso per coloro che sono all’interno di vedere l’esterno e a coloro che si trovano all’esterno di non vedere, fornendo così una maggiore tutela ai ragazzi. La scelta del bianco, alternato al rosso, crea un’atmosfera rilassante e allo stesso tempo di appartenenza” il commento di Nico Acampora.

Al progetto hanno partecipato: Gionata Bilardello, Area Manager Lombardia, secondo cui “l’inclusione è importante in ogni luogo, se riusciamo a proteggerla anche dal sole ne accresciamo solo il valore“, e il tecnico commerciale, Angelo Vismara, il quale ha gestito l’ideazione e la proposta delle soluzioni più adeguate e funzionali sia allo spazio che alle esigenze dei ragazzi. “La sensazione è di avere contribuito con un piccolissimo tassello alla soluzione di un puzzle che sembrava impossibile da comporre”.

Infine, per ultimi ma non per importanza, gli esperti posatori Resstende, hanno allestito con attenzione le tende donate, coronando concretamente la presenza dell’azienda in PizzAut.

Scheda progetto

Location: PizzAut

Sistema a rullo: Modello F112 con manovra a catena metallica

Tessuti: Soltis Perform 92, bianco cod. 38044 filtrante fattore di apertura 4% composto da poliestere spalmato PVC. Soltis Lounge 96, rosso cod. 39855 filtrante fattore di apertura 4% composto da poliestere spalmato PVC