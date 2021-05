L’insorgenza dell’epidemia di COVID-19 di oltre un anno fa ha radicalmente modificato il mondo. La costante presenza della pandemia ha creato un livello di incertezza che ha scompaginato la vita quotidiana e colpito numerosi settori dell’economia. Le previsioni per le categorie top nell’home luxury, in particolare elettrodomestici di alta qualità, arredamenti di fascia alta e interni di design, sembrano estremamente positive per il 2021.

In una recente indagine del Luxury Institute, i membri del Global Luxury Expert Network (GLEN) e un gruppo selezionato di brand leader, prestigiosi e di alto livello, concordano nell’affermare che per il mercato dei prodotti e dell’homeware di lusso si profila un anno molto promettente. Per il 56% dei partecipanti, sarà il settore degli elettrodomestici a guadagnare grazie agli upgrade innovativi e tecnologici, mentre il 68% sostiene che il settore di punta sarà quello dell’arredo vista la richiesta sempre maggiore di creare spazi personalizzati nell’era dello “stare in casa”. La quasi totalità di chi ha risposto (96%) si è espressa positivamente in favore della continua crescita del settore della salute e del wellness grazie, anche qui, alle nuove tecnologie e innovazioni.

Un grande esempio di innovazione quale motore della crescita del settore degli elettrodomestici è LG SIGNATURE, brand ultra-premium famoso per le soluzioni pionieristiche nella tecnologia e nel design. Un’altra azienda che non teme di sperimentare, è il produttore italiano di arredi di design Molteni&C, rappresentativa del continuo successo del settore dell’arredamento per la casa, che è stato alimentato in parte dalla maggiore attenzione che le persone rivolgono oggi, nel clima pandemico, al proprio ambiente abitativo. Anche il settore della salute e del wellness registra un effetto flow-on nell’ambientazione di interni, dove tecnologia e innovazione del design si fondono per rispondere alla crescente domanda di case più sane e sicure.

Mentre la pandemia e il cambiamento verso uno stile di vita domestico sono fattori significativi, la componente più essenziale per la creazione di uno stile di vita agiato e lussuoso nella propria casa è indubbiamente l’innovazione. I miglioramenti e le novità in ambito tecnologico e del design hanno dimostrato di dare valore e migliorare notevolamente la qualità del tempo trascorso in casa sotto diversi punti di vista. L’offerta di soluzioni innovative non è più una prerogativa esclusiva delle aziende dedicate alla sfera tecnologica, ma registra l’affacciarsi anche dei brand premium di arredamento e lifestyle.

Innovazione negli elettrodomestici: maggiore sinergia grazie all’innovazione del design e della tecnologia

La continua crescita della domanda di prodotti elettronici innovativi per la casa fa registrare l’espansione del mercato degli elettrodomestici di lusso. Votata all’innovazione, LG SIGNATURE si è costruita una solida reputazione tra i consumatori più esigenti di tutto il mondo per i prodotti capaci di massimizzare la qualità della vita attraverso la sapiente fusione di arte e tecnologia. LG SIGNATURE mantiene l’essenza esclusiva di ogni prodotto con le sue eccezionali tecnologie ed elimina qualsiasi elemento superfluo, per ottenere un equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità.

L’intera linea premium del brand integra design e tecnologie innovative per migliorare prestazioni, semplicità d’uso e qualità estetica.

La Cantinetta per vino LG SIGNATURE fa leva sulla tecnologia InstaViewTM per ottenere un’adeguata stabilità delle temperature interne e prolungare la freschezza, creando una solida barriera termica capace di mantenere un ambiente refrigerato perfetto per vini e specialità alimentari.

La finitura in acciaio inossidabile spazzolato del Frigorifero LG SIGNATURE, che sembra fatta a mano, è un’aggiunta di stile per ogni cucina moderna. Il metodo di spazzolatura capillare non direzionale dell’acciaio inox viene fatto da tecnici esperti che eseguono centinaia di sottili colpi di spazzola in più direzioni visibili soltanto in controluce capaci di evocare un maggiore senso di esclusività artigianale. Tutto ciò è un chiaro segno dell’impegno di LG SIGNATURE verso la creazione di prodotti della massima qualità, la cui forza ed eleganza sono pari solo alle loro capacità avanzate e incentrate sull’utente.

LG SIGNATURE non si ferma qui. Nella prima metà di quest’anno, il brand presenterà la sua innovazione più tecnologicamente evoluta: LG SIGNATURE OLED R. Sfoggiando un look estremamente elegante, lo schermo ultra sottile si arrotola all’interno di una base di ultima generazione che alloggia l’impianto audio del TV. Il televisore che compare e scompare a piacimento con un semplice clic sul telecomando, è un risultato eccezionale possibile grazie ai pixel auto-illuminanti della tecnologia OLED. Provvisto di tre modalità d’uso (Full, Line e Zero), OLED R reinventa e amplifica l’esperienza dell’utente in modi precedentemente impensati, offrendo un’integrazione perfetta in qualsiasi ambiente o stile e incarnando la vision del brand di lusso futuristico.

Innovazione nell’arredo: ridefinizione del concetto di “su misura” grazie a molteplici opzioni di personalizzazione

Questa maggiore attenzione delle persone verso la cura dei propri spazi abitativi ha portato le case a essere ora progettate per adattarsi al proprio stile di vita e non il contrario. Di conseguenza, numerosi brand di arredamento, compresi quelli di extra-lusso, sfruttano l’innovazione per creare soluzioni confezionate sulle esigenze del singolo e non delle masse, senza discostarsi dalla propria identità progettuale e dalla tradizione del marchio. Azienda italiana dell’arredamento di design apprezzata per la sua innovazione tecnologica e al contempo per l’intramontabile bellezza dei suoi complementi d’arredo classico-moderno, Molteni&C continua a guadagnare consensi (e clienti) in tutto il mondo.

Letti e tavoli, divani e contenitori: gli arredamenti Molteni&C sono fatti di materiali della più alta qualità e realizzati con l’aiuto di innovazioni tecnologiche esclusive dell’azienda. La cabina armadio Molteni&C, rappresentativa del crescente trend rivolto alla personalizzazione degli spazi abitativi, sta ridefinendo il concetto di “su misura” offrendo numerose opzioni di scelta che consentono ai clienti di adattare la disposizione e l’estetica al proprio stile e alle proprie esigenze.

Lo stile, la fruibilità e il lusso delle collezioni Molteni&C hanno reso l’azienda uno dei brand classici più ricercati dai consumatori capaci di apprezzare e pronti a investire in soluzioni dall’intramontabile qualità e dal design esclusivo. Percependo il calo di interesse verso soluzioni anonime e uguali per tutti, lo storico produttore di arredamento ancora una volta innova la propria veste per una posizione di rilievo globale.

Innovazione negli interni: creazione di ambienti più controllati con innovazioni per l’igiene e la sicurezza

L’interior design può rispecchiare le mode passeggere, le preferenze e i gusti estetici del singolo designer o proprietario di casa e le esigenze dello stile di vita che è destinato ad agevolare. Sottoprodotto della pandemia in corso, una delle principali priorità di molte persone è l’esigenza di mantenere un ambiente domestico sanificato e sicuro: per rispondere a questa necessità, un numero crescente di brand per interni ha rivolto la propria attenzione allo sviluppo di soluzioni che favoriscono l’igiene della casa. Azienda leader nell’innovazione del design di interni, Kohler ha presentato una collezione di rubinetterie touchless per la cucina che permettono di avviare e arrestare il flusso d’acqua, erogando la quantità stabilita, tramite comandi vocali o interazioni motion-based. Kohler offre inoltre un water dotato di sensore che agevola il deflusso senza tocco allo scopo di eliminare una delle più comuni fonti di diffusione dei germi all’interno dell’abitazione. Nell’ultimo anno, hanno conquistato crescente popolarità i materiali di design per interni con superfici dotate di proprietà antibatteriche che offrono semplicità di pulizia e manutenzione. In linea con questa tendenza, la produttrice italiana di piastrelle di fascia alta Marazzi ha presentato i rivestimenti antibatterici Carácter capaci di eliminare batteri e altri microorganismi dannosi senza l’impiego di agenti di attivazione esterni, come la radiazione UV.

Negli ultimi dodici mesi, per molte persone la casa è divenuta il centro dell’universo. Data la quantità di ore trascorse nella propria abitazione, è comprensibile che sempre più consumatori desiderino investire in acquisti di elettrodomestici e complementi d’arredo di alta qualità. I prodotti di lusso, con le caratteristiche innovative e lo styling esclusivo, aggiungono al piacere della vita quotidiana benefici pratici di cui, una volta sperimentati, è quasi impossibile fare a meno.