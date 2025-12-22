architect: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi
location: Piove di Sacco, Padova
year: 2025
Kinder Rain si configura come un’architettura primaria, capace di tradurre lo spirito del luogo e le esigenze percettive dell’infanzia in una forma costruita essenziale e insieme evocativa. Non un semplice edificio scolastico, ma un ambiente protetto e immaginifico, pensato come un piccolo villaggio immerso nel verde, dove lo spazio diventa strumento educativo. Un insieme astratto di volumi piramidali, articolati attorno a corti, definisce un organismo caldo e accogliente, il cui colore vermiglio dialoga con il paesaggio arboreo circostante.
Il progetto Kinder Rain, curato da AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, nasce da una rilettura della memoria territoriale, reinterpretando l’archetipo del Casone Veneto, tradizionale dimora rurale di contadini e pescatori caratterizzata da coperture fortemente inclinate in paglia. Questa matrice vernacolare viene traslata in chiave contemporanea attraverso un linguaggio unitario, in cui le tre aule emergono come episodi volumetrici distinti all’interno di un continuum materico rivestito in scandole di terracotta. La scelta del laterizio richiama una tradizione costruttiva secolare, rinnovandola in una texture compatta e vibrante.
Alla base dell’edificio, una panca continua in calcestruzzo pigmentato smussa la percezione del volume, introducendo una soglia morbida e giocosa tra esterno e interno, tra spazio ludico e didattico. Dietro l’apparente compattezza, l’architettura rivela una complessa articolazione di pieni e vuoti: ogni aula trova infatti una propria estensione all’aperto in patii dedicati alla didattica outdoor, spazi protetti e incorniciati che ampliano l’esperienza educativa oltre i confini dell’aula tradizionale.
Le aule si dispongono come edifici affacciati su una piazza, aprendosi anche verso l’interno e instaurando un dialogo costante attraverso l’agorà centrale. Questo spazio condiviso diventa il cuore della scuola, luogo di gioco, incontro e apprendimento informale, dove le visuali si intrecciano tra giardino, patii e ambienti interni, rafforzando una continuità spaziale e relazionale. Lo sguardo è infine guidato verso l’alto, intercettando il cielo attraverso un camino di luce zenitale che introduce una dimensione temporale nell’esperienza dello spazio.
La luce naturale, modulata come una meridiana, scandisce il passare delle ore lambendo la superficie ruvida del soffitto in fibra di legno, evocazione materica e silenziosa delle coperture in paglia dei casoni originari. In questo modo, il progetto costruisce un dialogo sottile tra memoria e percezione, tra tradizione e contemporaneità.
Kinder Rain si presenta così come un paesaggio costruito, sintesi tra archetipi rurali e pedagogia contemporanea, capace di radicarsi nel territorio e, al contempo, di stimolare l’immaginazione dei suoi più piccoli abitanti. Un’architettura che non si limita a ospitare l’educazione, ma la interpreta e la accompagna attraverso lo spazio.
Scheda progetto
Progettista: AACM - arch. ing. Rodolfo Morandi
Località: Piove di Sacco, Padova
Area: 672 mq
Progetto: 2022-2023
Costruzione: 2024-2025
Lead Architects: arch. ing. Rodolfo Morandi, arch. Nicolò Chinello
Partner in charge: arch. ing. Rodolfo Morandi
Design team: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, arch. Nicolò Chinello, arch. Francesco Deiro, arch. Filippo Fradellin, arch. Karla Car, arch. Eleonora Zanirato, dott. Giacomo Schiavon, dott. Giulia Raccamari, dott. Tommaso Nicoli
Structural engineering: BUROMILAN
Mep: Studio Associato Periti Industriali Albiero & Luise
Safety Coordinator: CSP - Arch. Massimo Carta Mantiglia Pasini
CSE: ing. Giulio Cibola
D.L.: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, arch. ing. Rodolfo Morandi
Testing and inspections: ing. Francesca Saltarin
Contracting Authority: Città di Piove di Sacco
Head of department: geom. Freddy Sambin
RUP: ing. Giulia Da Re, geom. Freddy Sambin (Responsible of the Procedure)
Technical Support Unit: ing. Laura Coccato
Mayor: Lucia Pizzo (since June 2023) Davide Gianella (until June 2023)
General Contractor: Cooperativa Meolese Soc. Coop.
Mechanical, Electrical and Plumbing: Fitekno impianti srl
Window, doors and metal details: Marinello group srl
Lighting: Nobile illuminazione
Structural concrete and external pavings in draining concrete: Superbeton srl
Wooden structures: Zoppelletto srl
Brick facade: Fornace Sant’Anselmo srl
Concrete prefab. facade elements: Pellizzari Prefabbricati srl
Plaster and false ceiling: Colve srl
Skylights: VELUX
Wooden false ceiling: Celenit
Drawings: AACM
Mock ups: Fornace Sant’Anselmo srl