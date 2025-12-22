architect: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi location: Piove di Sacco, Padova year: 2025

Kinder Rain si configura come un’architettura primaria, capace di tradurre lo spirito del luogo e le esigenze percettive dell’infanzia in una forma costruita essenziale e insieme evocativa. Non un semplice edificio scolastico, ma un ambiente protetto e immaginifico, pensato come un piccolo villaggio immerso nel verde, dove lo spazio diventa strumento educativo. Un insieme astratto di volumi piramidali, articolati attorno a corti, definisce un organismo caldo e accogliente, il cui colore vermiglio dialoga con il paesaggio arboreo circostante.

©Alex Shoots Buildings

Il progetto Kinder Rain, curato da AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, nasce da una rilettura della memoria territoriale, reinterpretando l’archetipo del Casone Veneto, tradizionale dimora rurale di contadini e pescatori caratterizzata da coperture fortemente inclinate in paglia. Questa matrice vernacolare viene traslata in chiave contemporanea attraverso un linguaggio unitario, in cui le tre aule emergono come episodi volumetrici distinti all’interno di un continuum materico rivestito in scandole di terracotta. La scelta del laterizio richiama una tradizione costruttiva secolare, rinnovandola in una texture compatta e vibrante.

©Alex Shoots Buildings

Alla base dell’edificio, una panca continua in calcestruzzo pigmentato smussa la percezione del volume, introducendo una soglia morbida e giocosa tra esterno e interno, tra spazio ludico e didattico. Dietro l’apparente compattezza, l’architettura rivela una complessa articolazione di pieni e vuoti: ogni aula trova infatti una propria estensione all’aperto in patii dedicati alla didattica outdoor, spazi protetti e incorniciati che ampliano l’esperienza educativa oltre i confini dell’aula tradizionale.

©Alex Shoots Buildings

Le aule si dispongono come edifici affacciati su una piazza, aprendosi anche verso l’interno e instaurando un dialogo costante attraverso l’agorà centrale. Questo spazio condiviso diventa il cuore della scuola, luogo di gioco, incontro e apprendimento informale, dove le visuali si intrecciano tra giardino, patii e ambienti interni, rafforzando una continuità spaziale e relazionale. Lo sguardo è infine guidato verso l’alto, intercettando il cielo attraverso un camino di luce zenitale che introduce una dimensione temporale nell’esperienza dello spazio.

©Alex Shoots Buildings

La luce naturale, modulata come una meridiana, scandisce il passare delle ore lambendo la superficie ruvida del soffitto in fibra di legno, evocazione materica e silenziosa delle coperture in paglia dei casoni originari. In questo modo, il progetto costruisce un dialogo sottile tra memoria e percezione, tra tradizione e contemporaneità.

Kinder Rain si presenta così come un paesaggio costruito, sintesi tra archetipi rurali e pedagogia contemporanea, capace di radicarsi nel territorio e, al contempo, di stimolare l’immaginazione dei suoi più piccoli abitanti. Un’architettura che non si limita a ospitare l’educazione, ma la interpreta e la accompagna attraverso lo spazio.

©Alex Shoots Buildings

Scheda progetto

Progettista: AACM - arch. ing. Rodolfo Morandi

Località: Piove di Sacco, Padova

Area: 672 mq

Progetto: 2022-2023

Costruzione: 2024-2025

Lead Architects: arch. ing. Rodolfo Morandi, arch. Nicolò Chinello

Partner in charge: arch. ing. Rodolfo Morandi

Design team: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, arch. Nicolò Chinello, arch. Francesco Deiro, arch. Filippo Fradellin, arch. Karla Car, arch. Eleonora Zanirato, dott. Giacomo Schiavon, dott. Giulia Raccamari, dott. Tommaso Nicoli

Structural engineering: BUROMILAN

Mep: Studio Associato Periti Industriali Albiero & Luise

Safety Coordinator: CSP - Arch. Massimo Carta Mantiglia Pasini

CSE: ing. Giulio Cibola

D.L.: AACM - Atelier Architettura Chinello Morandi, arch. ing. Rodolfo Morandi

Testing and inspections: ing. Francesca Saltarin

Contracting Authority: Città di Piove di Sacco

Head of department: geom. Freddy Sambin

RUP: ing. Giulia Da Re, geom. Freddy Sambin (Responsible of the Procedure)

Technical Support Unit: ing. Laura Coccato

Mayor: Lucia Pizzo (since June 2023) Davide Gianella (until June 2023)

General Contractor: Cooperativa Meolese Soc. Coop.

Mechanical, Electrical and Plumbing: Fitekno impianti srl

Window, doors and metal details: Marinello group srl

Lighting: Nobile illuminazione

Structural concrete and external pavings in draining concrete: Superbeton srl

Wooden structures: Zoppelletto srl

Brick facade: Fornace Sant’Anselmo srl

Concrete prefab. facade elements: Pellizzari Prefabbricati srl

Plaster and false ceiling: Colve srl

Skylights: VELUX

Wooden false ceiling: Celenit

Drawings: AACM

Mock ups: Fornace Sant’Anselmo srl