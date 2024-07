Fratelli Boffi, in collaborazione con lo studio storagemilano, ha presentato la boiserie In-Tarsio come parte del nuovo progetto Fabula, svelato al Salone del Mobile 2024. Realizzata con materiali di altissima qualità e curata nei minimi dettagli, la boiserie In-Tarsio reinterpreta le forme classiche in chiave moderna combinando la forte carica tradizionale e artigianale di Fratelli Boffi con la capacità progettuale di storagemilano.

In-Tarsio è una maestosa boiserie realizzata mediante l'intarsio a controllo numerico in legno di acero, eucalipto, rovere termo trattato e noce opaco. Ispiratosi alle opere dei grandi artisti dell'arte contemporanea, il progetto In-Tarsio unisce la sovrapposizione di elementi tridimensionali in movimento con la bidimensionalità dell'intarsio generando un sistema che, attraverso l'uso di essenza diverse, crea un effetto trompe l'oeil.

Le sue linee e movimenti generano un disegno geometrico delineato dentro una griglia dalla forte connotazione estetico-spaziale. L'interno della struttura è poi completato con un elemento ligneo che rompe la linearità del disegno e, attraverso un movimento rotatorio, produce una ritmica.

In-Tarsio boiserie può essere attrezzata con vani contenitori oppure offre la possibilità di creare porte e vani espositivi dimostrando la sua versatilità e personalizzazione, volta a soddisfare tutte le esigenze del mondo living.