Dalla cintura in pelle intrecciata, che diventa simbolo della tradizione artigianale del brand, prende ispirazione la collezione B.E.L.T. di Turri, firmata da Matteo Nunziati. La “cintura” frutto di una sapiente lavorazione della pelle, rappresenta l’elemento distintivo dell’intero progetto: un dettaglio che trasforma il divano in una soluzione contemporanea, capace di reinterpretare il saper fare manifatturiero in chiave attuale.

Grandi volumi rettangolari svelano una sofisticata eleganza attraverso proporzioni attentamente studiate e dettagli preziosi: profili sartoriali, piping in pelle, tessuti finemente selezionati e forme morbide, calibrate con una precisione quasi architettonica. Il comfort prende forma anche nei cuscini morbidi imbottiti, appoggiati su una struttura che sembra fluttuare leggera, pronta a offrire un abbraccio caldo e accogliente.

Per B.E.L.T., Matteo Nunziati ha scelto come elemento tipico della collezione una cintura in pelle intrecciata che avvolge i generosi braccioli, contenendo il volume con un gesto misurato e funzionale, e arricchita da un’elegante fibbia personalizzata con il monogramma “T” dell’azienda.

Con un segno discreto ma fortemente identitario, B.E.L.T. richiama il mondo dell’alta pelletteria su misura e trasforma il divano in un oggetto contemporaneo da collezione.

"Mi sono ispirato all’arte ottocentesca della realizzazione dei bauli da viaggio", racconta il designer Matteo Nunziati. "B.E.L.T. nasce da una riflessione sulla cultura del percorso e del luogo, e sull’evoluzione di un oggetto funzionale che sappia parlare il linguaggio dell’eleganza", conclude Nunziati.

Il design di B.E.L.T dialoga con le proporzioni e i particolari, dai grandi elementi modulari, che offrono libertà compositiva, ai dettagli pensati per garantire coerenza, qualità ed esclusività. Anche i complementi della collezione, come il tavolino integrato rivestito in pelle, fanno parte di un sistema aperto e flessibile e raccontano il massimo della sartorialità su misura, rimanendo in linea con un’estetica raffinata e senza tempo.