antoniolupi negli ultimi anni ha arricchito la propria gamma con manufatti unici, progetti inconsueti e carichi di fascino. Ancora una volta l’azienda toscana stupisce attraverso una nuova sfida che vede come fulcro un materiale, il marmo di Carrara, antico e poliedrico, interpretato secondo la filosofi progettuale dell’azienda e dalla collaborazione con GUM Design, designer toscano, che per la prima volta disegna per antoniolupi.

Con il progetto Gessati la materia, la più antica, incontra la moderna tecnologia, la creatività e e riferimenti al mondo della moda sono i temi indagati. Gessati è la collezione di lavabi da appoggio che propone il motivo delle righe parallele identificative di alcuni capi di abbigliamento. Una collezione che nasce dalla creatività e dal pensiero dell’uomo e si realizza attraverso la precisione della macchina, un volume morbido e sinuoso dalle linee avvolgenti ottenuto accostando lamine di marmo da 1 o 2 cm di Carrara incollate fra loro tramite una resina colorata. Proprio la variazione cromatica e il contrasto che si viene a creare tra materiale naturale e collante conferisce il caratteristico motivo a righe alternate alla superficie, mentre la perfetta levigatura del volume dona all’insieme un effetto optical di grande fascino.

Le tre forme tondo, ovale o quadrato dei Gessati portano nell’ambiente bagno dinamismo e personalità, grazie alle linee parallele che si rincorrono sulle superfici curve per definire nuove prospettive e direzioni. La straordinaria personalità del marmo e le sue infinite declinazioni cromatiche rendono ogni lavabo unico e irripetibile.