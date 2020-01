Secondo l’artista francese d’avanguardia Yves Klein "I colori sono i veri abitanti dello spazio". Dopo quasi un secolo il suo pensiero appare ancora attuale e incarna perfettamente il mood delle collezioni ceramiche realizzate da Florim.

Superfici funzionali, versatili, belle da vedere e disponibili in un’ampia proposta di tinte cromatiche rispondono a un adeguato comfort emozionale. I prodotti Florim coniugano infatti le più elevate performance tecniche con una grande varietà di ispirazioni monocrome che si traducono nel punto di partenza per lo sviluppo di un progetto cromatico umanizzato e attento alle emozioni.

La ricerca stilistica Florim rende oggi possibile scegliere superfici di design declinate in una molteplicità di colori e finiture che si adattano con ogni tipo di ambiente, sia esterno che interno. Le destinazioni d’uso spaziano dalle applicazioni tradizionali (pavimento e rivestimento) alle facciate ventilate, dai countertops bagno e cucina al mondo dell’arredo per una proposta a 360 gradi - amplificata oggi dalle maxi-dimensioni delle lastre che possono raggungere fino a 160x320 cm in tre spessori 6, 12, 20 mm.

Dalle tinte pastello a quelle più decise, dal mix tonale con sfumature morbide e luminose fino a elementi tridimensionali dalle tinte forti e scenografiche, le collezioni del Gruppo rispecchiano sempre le filosofie dei diversi marchi (Floor Gres, Rex, Cerim, Casa dolce casa - Casamood, CEDIT - Ceramiche d’Italia e FLORIM stone).

La capacità espressiva del colore unita alla versatilità delle superfici Florim è quindi in grado di umanizzare ogni tipo di ambiente, dalle architetture moderne in grande scala fino alle dimensioni più intime e domestiche del progetto di interior.