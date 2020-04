Il concept nasce e prende spunto dall’idea del “Diario di Braccialini”, un blocco di fogli bianchi da riempire di idee, di “sketch” o schizzi, il disegno preparatorio, fatto di capacità e di velocità di pensiero nella molteplicità delle sue manifestazioni, in vista della stesura finale dell’opera, che in questo caso è la shopping experience. Proprio per questo originariamente lo spazio era stato pensato come un grande quaderno a quadretti bianchi e neri, in grado di accogliere ogni prodotto come se fosse un disegno, il gesto di un bambino o di uno studente, colorato e irriverente come soltanto i prodotti di Braccialini sanno essere. Per la nuova proprietà però la “rete” creata dal motivo a quadretti, pur celebrando il prodotto lo costringeva dentro ad uno stereotipo di “precisione del segno” al contrario di quanto sarebbe stato possibile ottenere con un foglio completamente bianco.

Da qui l’evoluzione del concept dei nuovi store Braccialini nel mondo: lo spazio letto come un enorme schizzo 3D in bianco e nero, delineato da bordi neri, simula il gesto dell’artista che in qualche modo si “anima”, prendendo vita e diventando un contenitore onirico di sogni, come lo sono i blocchi degli schizzi di qualsiasi artista, sia esso uno stilista, un architetto o piuttosto un pittore, dove i sogni sono appunto i prodotti della casa di moda nata nel 1954 dalla creatività di Roberto e Carla Braccialini.