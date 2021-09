Vaselli ha svelato la nuova linea bagno ideata e progettata dal designer giapponese Kensaku Oshiro. La linea Eidos apre un nuovo e importante capitolo per la storia della produzione Vaselli, poiché non è solo innovazione nel design e nella realizzazione, ma è il simbolo dell’incontro tra culture distanti, qui ora concretizzato e scolpito nella materia, ovvero nel Travertino, che rappresenta il territorio e la lunga tradizione che fanno dell’azienda una realtà unica al mondo. Kensaku Oshiro si è completamente immerso nella realtà locale di Rapolano e dei suoi travertini, tanto che ogni arredo ha il profumo di quella toscana che tutto il mondo apprezza e vuole conoscere nella sua profondo tradizione, ma che allo stesso tempo non dimentica la formazione rigorosa, ricercata e la linearità alla base delle creatività del noto designer.

“Eidos non è un cambio di direzione, ma una diramazione che amplia il proprio percorso e la propria visione, un incrocio che diventa punto d’incontro di due viaggi partiti da luoghi lontani. Il nostro, iniziato a Rapolano Terme e radicato nelle sue cave di travertino, e quello di Kensaku Oshiro, partito dal Giappone e più a suo agio con il calore del legno.” Queste le parole di Danilo Vaselli, oggi alla guida dell’azienda di famiglia insieme ai fratelli Cinzia e David.

L’inusuale morbidezza delle linee che disegnano Eidos ricalca l’intento di Kensaku Oshiro nel voler lasciare che luci e ombre, qui alternate nelle tre dimensioni, delineino i volumi, descrivendo forme che vanno oltre alla funzione archetipa degli elementi, dove il profondo rispetto del lavorare un materiale longevo come la pietra, è stata una conditio sine qua non in ogni fase di progettazione.

Così dichiara Kensaku Oshiro: “Spesso ci si dimentica del tempo impiegato dalla natura per formare i suoi materiali, e in particolare la pietra che continua la sua lenta crescita da millenni. Disegnare un oggetto in pietra, dunque, vuol dire confrontarsi con un qualcosa che è più 'saggio' di noi; pertanto, deve essere un gesto etico pieno di consapevolezza e rispetto. Credo che il poter dare forma al tempo sia un’opportunità incredibile.

Per Vaselli, oltre alla scoperta di nuove forme, Eidos rappresenta una nuova sfida produttiva, con alleggerimenti e spessori minimi che portano la lavorazione sul massello verso nuovi limiti. Nello specifico, la collezione bagno Eidos è in grado di arredare l’ambiente in ogni sua esigenza con i suoi elementi scavati dal massello e comprende un lavabo a colonna, che può essere accompagnato dalla mensola e dallo specchio a parete, il totemico gruppo vasca, composto da una vasca da bagno in stile ofuro coordinata di scalino e tavolo porta oggetti. Sfondo perfetto per questo è il leggero e rivoluzionario paravento in travertino, dove la pietra scopre una nuova leggerezza, inoltre, la duttilità dell’estetica fanno del paravento Eidos un arredo adatto a ogni ambiente della casa.

Oltre all’immancabile piatto doccia a doghe che richiama gli smussi del rivestimento, l’ambiente bagno viene completato dagli iconici mobili aperti, di varie altezze e trasversali, dove la lavorazione del massello di pietra viene estremizzata grazie al disegno audace di Kensaku Oshiro.

Eidos, come tutte le linee Vaselli, è un concetto aperto che non si esaurisce nella collezione. Oltre ad ampliare la proposta bagno con mobili chiusi e lavabi in appoggio, ha le potenzialità per coprire tutti gli ambienti della casa, interni ed esterni, dando piena libertà a progettisti e amanti del design.