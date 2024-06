Spessori ridottissimi, materiali di alta qualità e finiture pregiate, grandi luci e massimo spazio alla trasparenza. L’estetica prima di tutto, con profili sempre più sottili e minimali, cornici perfette per assicurare stile e design in linea con i dettami dell’architettura contemporanea. Se le richieste del mondo del progetto esprimono un desiderio di pulizia e bellezza assoluta, i desideri dei clienti soprattutto in certi contesti e situazioni complesse si focalizzano sulle prestazioni, sia in termini di performance termiche e acustiche, sia in materia di sicurezza.

Espressione formale e funzionalità sono oggi richieste, infatti, a una finestra di alto livello. Le soluzioni sviluppate da Secco Sistemi sono in grado di soddisfare contemporaneamente entrambi gli aspetti, senza per questo snaturare la pulizia del segno che i profili ridotti sono in grado di garantire. Le caratteristiche di resistenza nascono in realtà intrinsecamente dal materiale, il metallo, anche se proposto con sezioni ridotte. La sua naturale resistenza agli urti ne permette un impiego efficace in qualsiasi tipologia di finestra o porta finestra, sia che il sistema sia realizzato in ottone, sia in corten, inox o acciaio zincato. Per assicurare gli standard prestazionali richiesti, per ciascuna delle finestre realizzate con questi materiali sono state testate resistenza all’effrazione, agli urti e agli sforzi.

In merito alla sicurezza contro lo scasso di porte e finestre, la Classe RC indica la capacità di resistere o rendere difficoltoso ai malintenzionati, l’intrusione dalla finestra nell’abitazione. Caratteristiche che vengono misurate secondo la norma UNI EN 1627:2011 andando a testare in maniera statica i punti di chiusura del serramento attraverso una spinta, in maniera dinamica, sottoponendo la vetrocamera e il montante centrale all’impatto di un pendolo il cui peso e altezza di lancio sono definiti dalla classe di resistenza che si vuole raggiungere. Infine si cerca di aprire il serramento entro un determinato tempo di attacco, utilizzando specifici attrezzi per lo scasso. I serramenti vengono così divisi in classi, dalla 1 (la meno performate) alla 6 (la più performante) per identificare le loro prestazioni sotto questo specifico aspetto.

Accanto alla predisposizione di base del materiale, la tecnologia Secco Sistemi permette di mettere a punto soluzioni che coniughino profili minimali e prestazioni. Come nel caso di OS2 che pur nella sua leggerezza formale, nella versione RC diventa un valido ostacolo ai tentativi di intrusione. Una solida e preziosa leggerezza che mantiene le sue sezioni ridotte anche negli infissi antieffrazione, soli 47 mm per il nodo laterale e 62 mm per il nodo centrale nei serramenti a due ante.

Elevate prestazioni antieffrazione garantite anche dal sistema EBE RC, il serramento in metalli pregiati a taglio termico, che grazie ai suoi profili forti e snelli, permette di realizzare finestre e porte, anche di grandi dimensioni, con classi di effrazione fino alla notevole performance di protezione RC5. EBE antieffrazione è disponibile anche nella versione alzante scorrevole con resistenza allo scasso RC 2 per proporre una perfetta integrazione tra interno ed esterno dell’edificio, un diaframma che scompare ma che allo stesso tempo garantisce sicurezza e comfort.

La maniacale attenzione di Secco Sistemi per i dettagli trova nella maniglia RC un ulteriore conferma. In armonia con le linee essenziali del serramento negli stessi preziosi materiali e finiture, integra nella placca, in modo discreto ed elegante, il blocco di apertura azionabile con apposita chiave RC. Un passo ulteriore sul tema della sicurezza, senza per questo intaccare la coerenza formale che è prerogativa di tute i sistemi sviluppati dell’azienda.