Dagli arredi di ville prestigiose nei luoghi più esclusivi del mondo all’utilizzo dei materiali di riciclo a mobili che diventano veri e propri pezzi d’arte; dalle cucine su misura a soluzioni di illuminazione per ambienti domestici e commerciali alla riscoperta di lavorazioni del passato unite alle moderne tecnologie passando per il rispetto dell’ambiente e della sostenibilità.

Sono alcune delle particolarità al centro delle 21 aziende toscane del reparto “arredo e design”, presso l’auditorium CFR di Nana Bianca a Firenze, raccontate agli incontri con 10 investitori, i più grandi studi di architettura che provengono da Ungheria, Inghilterra, Israele, Svizzera e Francia grazie a B(U)Y Design, una piattaforma virtuale “ispirata al Boccaccio e al suo Decamerone”, presentata a Siena a marzo scorso, nata per la promozione e l’internazionalizzazione del sistema “arredo-design” toscano abbinata ad un piano di incontri sul territorio con operatori di alto livello selezionati per favorire il mercato internazionale: un progetto che vuole superare la guerra e le emergenze e i conseguenti blocchi ai contatti commerciali.

Gli investitori sono stati coinvolti con il supporto, tra gli altri, del Ministero degli Esteri, dell’ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), della Regione Toscana e dell’Università di Firenze. Ad inaugurare la tappa fiorentina Federica Fontana dell’ICE (agenzie per la promozione all’estero delle imprese italiane); Giuseppe Lotti dell’Università di Firenze; Irene Burroni, direttore del CSM (centro servizi Regione Toscana di settore). Tra gli ospiti anche i giornalisti della testata inglese “Icon” e della rivista francese “Intramuros” e l’incontro virtuale con Daniel Gava, esperto nel settore da oltre vent’anni, oggi Design Patron presso il Design Museum di Londra e un Affiliate Member di RIBA (Royal Institute of British Architects).

B(u)Y Design porta selezionati operatori internazionali di settore nelle aziende toscane con incontri che dureranno tutto l’anno per prospettive di acquisti e aumentare contatti internazionali. Il Design diventa così una leva a supporto dell'intero settore "arredo" per ripartire con slancio dopo la pandemia, nonostante la difficile situazione geopolitica, perchè "gli operatori hanno dimostrato di voler tornare a scegliere e toccare con mano i prodotti di artigianato e design di altissimo livello fatti in Toscana" ha detto Federica Fontana di ICE.

“Nel sistema Design – si ricorda in una nota diffusa dall’organizzazione - che segna un +5,3% nei primi 11 mesi del 2021 rispetto agli stessi mesi del 2019, il distretto toscano ha dato un contributo importante, avendo la Toscana esportato 1 miliardo di euro di valore dei prodotti (esattamente 1.019.000.000€ relativamente al sistema abitare-design ossia arredo, mobili, ceramica, cristallo, complemento, artigianato artistico) con 5.500 Companies (furniture, accessories) e 18.000 Employees”.

B(u)Y Design, una piattaforma virtuale interattiva, è ispirata nella sua forma a Boccaccio e al suo Decameron, le sue novelle ricorrono sul video, si leggono via via, “in un evidente parallelismo fra la contemporaneità e l’epoca di metà 1300 che evoca la rinascita dopo la pandemia e porta apertura verso un nuovo scenario, ora come allora l’Umanesimo e il Rinascimento”. La piattaforma permette due accessi: uno di virtual experience, aperto a tutti, l’altro di B2B meetings per operatori e aziende soggetto a login. I prodotti delle 30 aziende, rappresentative dell’eccellenza toscana, sono raccontati in 10 stanze quante sono le province toscane e le novelle del “Decameron”. Ogni stanza rappresenta una provincia che ospita 3 prodotti di design collegati da una parola chiave esplicativa dello stretto rapporto che il prodotto ha con il territorio: innovazione, patrimonio, natura, storie, socialità, ritualità, consapevolezza, equilibrio, lavoro e paesaggio. Un video su ciascuna di queste parole chiave mostra il prodotto toscano delle aziende presenti focalizzando l’attenzione non solo sull’interior design, bensì anche sul “pacchetto emotivo” toscano, utilizzando l’identità competitiva della Toscana. “B(u)Y design – spiegano gli ideatori – è un evento multisensoriale che grazie al sostegno di ICE (l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane), della Regione Toscana, del Ministero Affari Esteri e dalle associazioni di settore regionali, punta ad attrarre l’operatore internazionale, ed a colmare i momenti di incontro con i clienti e gli intermediari persi negli ultimi mesi (ad es. Salone del mobile)”.

B(U)Y DESIGN è cofinanziato da Regione Toscana, MAECI/ICE, sostenuto da Confindustria Toscana, CONFAPI Toscana, CNA Toscana, Confartigianato Toscana e tecnicamente gestito da CSM (centro servizi Regione Toscana di settore) – Distretto Interni e Design (distretto tecnologico toscano); Università degli Studi di Firenze: DIDA – Dipartimento di Architettura

Aziende che partecipano all’incontro di BUY DESIGN a Firenze: