Armada: architettura luminosa by Brogliato Traverso per Il Fanale

By

Il Fanale presenta il progetto Armada, elegante e con due anime combinate in un solo prodotto, quella decorativa e quella funzionale. Armada è firmata dai designer Brogliato Traverso e si presenta come un'architettura di luce realizzata prendendo ispirazione dalle armature per il cemento armato. È concepita con un linguaggio sottile, silenzioso, sofisticato, destinato a durare nel tempo. Armada con il suo groviglio visivo restituisce un senso di profondità interessante, con un rapporto tra vuoti e pieni particolarmente suggestivo.

La ricerca di un equilibrio formale tra le maglie metalliche genera volumi che sembrano nascere da segni retti tracciati nello spazio. L’anima decorativa si unisce a quella funzionale. A luce spenta infatti è un oggetto d’arredo con una personalità forte e versatile; a luce accesa, il telaio di metallo saldato che abbraccia il fascio di luce, riesce a creare un effetto luce-ombra e un’atmosfera affascinante.

Dal primo progetto realizzato in coppia nel 2012, Alberto Brogliato e Federico Traverso continuano a supportare molte aziende del mondo del design come Il Fanale a cui offrono, oltre alla creatività, la loro professionalità e concretezza. Un laboratorio creativo da cui scaturiscono prodotti concettualmente e concretamente trasversali che riescono a rispondere alle diverse esigenze dell’homing così come a quelle del contract.