Nel cuore del centro storico di Agrigento, tra scorci suggestivi e architetture intrise di storia, prende vita un progetto che coniuga comfort, autenticità e design. La Locanda dell’Osteria Ex Panificio, accanto all’omonimo ristorante e alla raffinata Buvette Cocktail Bar, nasce dalla riqualificazione di un ex panificio della Prima Guerra Mondiale a cura di LP2 STUDIO e si propone come nuovo punto di riferimento per un’ospitalità calda, colta e profondamente radicata nel territorio.
Protagonista materica di questo progetto è la collezione Argille di HD Surface, scelta per rivestire e dare anima agli interni delle due suite - Anita e Garibaldi - trasformando gli spazi in ambienti ovattati e accoglienti, in cui la luce gioca con la superficie in una danza di chiaroscuri vibranti.
Rivestimento completamente naturale, Argille è composto da argilla, fibra di cellulosa vegetale, calce e polveri micronizzate di marmo: una materia viva, porosa, vellutata al tatto, che regola in modo naturale temperatura e umidità, restituendo un comfort percepibile anche a livello sensoriale.
Nella suite Anita, l’ampia zona giorno è definita da una composizione armonica di elementi architettonici: la scalinata in legno, il mobile bar, le pedane, il divano e la libreria che scherma il soppalco emergono con forza plastica dalla parete materica rivestita in Argille, creando un ambiente raccolto e scenografico.
Nella camera da letto al piano superiore, il letto e la vasca freestanding circolare, rivestita esternamente in Argille, diventano fulcro narrativo dello spazio. La composizione granulosa della superficie restituisce riflessi morbidi e naturali, accentuati dalla finestra zenitale, mentre l’illuminazione poetica e l’arredo sobrio, ma ricercato, completano l’esperienza.
Infine, nel bagno, i toni del grigio si rincorrono nel disegno geometrico delle piastrelle triangolari, dando contemporaneità e continuità cromatica all’ambiente, in un dialogo delicato con la matericità di Argille.
Nella suite Garibaldi, invece, il colore mattone della cucina e le piastrelle tradizionali raccontano un gusto decorativo mediterraneo, che Argille accompagna con naturalezza, stemperando i toni e mettendoli in dialogo con il resto dello spazio.
La camera da letto, incorniciata da un’arcata che ne definisce la parete di fondo, acquista un’aurea quasi metafisica grazie alla presenza di Argille.
Elementi decorativi come il mobile TV, il lavabo scultoreo in marmo su pedana, e la doccia rivestita in piastrelle azzurre, si stagliano sulla superficie materica, contribuendo alla definizione volumetrica dello spazio.
Argille riveste superfici e dettagli - porte, pareti, arredi - restituendo un ambiente ovattato e intensamente materico, in cui la continuità visiva si fa filo conduttore dell’esperienza.
Scheda progetto
Luogo: Agrigento, Sicilia
Anno: 2025
Progetto di interior: LP2 STUDIO
Prodotto utilizzato: Argille (pareti, superfici, porte, arredi)
Materiale: rivestimento naturale a base di argilla, calce, fibre vegetali e marmo