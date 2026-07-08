Nel cuore del centro storico di Agrigento, tra scorci suggestivi e architetture intrise di storia, prende vita un progetto che coniuga comfort, autenticità e design. La Locanda dell’Osteria Ex Panificio, accanto all’omonimo ristorante e alla raffinata Buvette Cocktail Bar, nasce dalla riqualificazione di un ex panificio della Prima Guerra Mondiale a cura di LP2 STUDIO e si propone come nuovo punto di riferimento per un’ospitalità calda, colta e profondamente radicata nel territorio.

Protagonista materica di questo progetto è la collezione Argille di HD Surface, scelta per rivestire e dare anima agli interni delle due suite - Anita e Garibaldi - trasformando gli spazi in ambienti ovattati e accoglienti, in cui la luce gioca con la superficie in una danza di chiaroscuri vibranti.

©Vito Corvasce

Rivestimento completamente naturale, Argille è composto da argilla, fibra di cellulosa vegetale, calce e polveri micronizzate di marmo: una materia viva, porosa, vellutata al tatto, che regola in modo naturale temperatura e umidità, restituendo un comfort percepibile anche a livello sensoriale.

Nella suite Anita, l’ampia zona giorno è definita da una composizione armonica di elementi architettonici: la scalinata in legno, il mobile bar, le pedane, il divano e la libreria che scherma il soppalco emergono con forza plastica dalla parete materica rivestita in Argille, creando un ambiente raccolto e scenografico.

©Vito Corvasce

Nella camera da letto al piano superiore, il letto e la vasca freestanding circolare, rivestita esternamente in Argille, diventano fulcro narrativo dello spazio. La composizione granulosa della superficie restituisce riflessi morbidi e naturali, accentuati dalla finestra zenitale, mentre l’illuminazione poetica e l’arredo sobrio, ma ricercato, completano l’esperienza.

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Infine, nel bagno, i toni del grigio si rincorrono nel disegno geometrico delle piastrelle triangolari, dando contemporaneità e continuità cromatica all’ambiente, in un dialogo delicato con la matericità di Argille.

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Nella suite Garibaldi, invece, il colore mattone della cucina e le piastrelle tradizionali raccontano un gusto decorativo mediterraneo, che Argille accompagna con naturalezza, stemperando i toni e mettendoli in dialogo con il resto dello spazio.

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La camera da letto, incorniciata da un’arcata che ne definisce la parete di fondo, acquista un’aurea quasi metafisica grazie alla presenza di Argille.

©Vito Corvasce

Elementi decorativi come il mobile TV, il lavabo scultoreo in marmo su pedana, e la doccia rivestita in piastrelle azzurre, si stagliano sulla superficie materica, contribuendo alla definizione volumetrica dello spazio.

©Vito Corvasce

Argille riveste superfici e dettagli - porte, pareti, arredi - restituendo un ambiente ovattato e intensamente materico, in cui la continuità visiva si fa filo conduttore dell’esperienza.

©Vito Corvasce

Scheda progetto

Luogo: Agrigento, Sicilia

Anno: 2025

Progetto di interior: LP2 STUDIO

Prodotto utilizzato: Argille (pareti, superfici, porte, arredi)

Materiale: rivestimento naturale a base di argilla, calce, fibre vegetali e marmo

