architect: B + P architetti location: Vaiano year: 2023

Un luogo sospeso nel tempo, all'interno di un borgo storico circondato dalle colline alle pendici della Calvana, piccola comunità immersa nel verde della Val di Bisenzio. Un nucleo di case storiche con spazi comuni e privati.

All’interno di una porzione di questo borgo articolato, lo studio B+P Architetti ha firmato il restyling degli spazi interni di Villa Camilla. L’aspetto è quello della classica colonica toscana con il cotto a pavimento e grandi travi in legno a soffitto; un imponente caminetto domina la scena dello spazio principale.

L'intervento di Pierluigi Percoco e Alessia Bettazzi dello studio B+P Architetti è consistito nella razionalizzazione delle funzioni e degli spazi e ha cercato di alleggerire alcuni elementi della tradizione. La richiesta è stata quella di godersi pienamente il camino accoccolati sul divano e partendo da questo la stanza principale, che prima ospitava la sala da pranzo, si è riconvertita in un living che ospita un ampio divano e un tavolo allungabile da utilizzare per le occasioni. La stanza che prima ospitava i divani, adesso accoglie una moderna cucina e zona pranzo. Un elemento ricorrente che caratterizza le stanze principali, come il living e la camera matrimoniale, è il profilo di questi ambienti e cioè la sagoma più elementare del concetto di casa, quello che disegna un bambino quando gli viene chiesto di rappresentare la propria famiglia. Lo studio ha voluto enfatizzare quest’idea così semplice ma forte; nel soggiorno i travetti sembrano proseguire sulle pareti grazie a delle fasce color tortora che marcano e moltiplicano questa idea di casa.

Nella camera matrimoniale la nuova cabina armadio diventa lo sfondo ideale dove enfatizzare questo segno primordiale. Il nuovo gioco di controsoffitti in cartongesso diventa inoltre la sede per inserire una luce architetturale che va a esaltare grazie anche ai colori a parete, questo gioco di volumi che s’intersecano l’uno nell’altro.

Il vecchio bagno con vasca incassata e mobile in muratura ha lasciato spazio a un bagno sobrio e rigoroso ma di grande carattere; il gioco di cromie dai toni naturali del grès effetto pietra, dialoga perfettamente con il cartongesso a soffitto che nasconde due barre led che da una parte crea una luce diffusa nella zona doccia, dall’altra va a bagnare con effetto wash-wall la parete del lavabo caratterizzata da un grès effetto 3D. Questo rivestimento dal colore ed effetto perlaceo viene esaltato dalla luce radente che ne fa emergere tutte le sfumature creando un effetto vibrante. La bella vasca freestanding diventa lo sfondo scultoreo intorno al quale si sviluppa tutto il bagno.

Scheda progetto

Progetto: Pierluigi Percoco e Alessia Bettazzi B+P Architetti

Progetto illuminotecnico: Pierluigi Percoco e Alessia Bettazzi

Dimensioni: 135 mq

Committente: Privato

Località: Vaiano Loc. Sofignano (Po)

Divano: Highlands di Moroso

Tavolino: Napoleon di Kartell

Cucina: Scavolini modello Liberamente

Sospensioni: Beat di Tom Dixon

Falsa piantana: Parentesi di Flos

Centrotavola: Mediterraneo di Alessi

Porta invisibile: Next di Albed

Sospensione: Nabila di Tooy

Piantana: Planet di Kartell

Sospensioni: Mini GLO Ball di Flos

Incassi invisibili a parete e soffitto: 9010

Comodini: componibili Metal di Kartell

Applique: Gordon di Tooy