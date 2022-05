architect: Supervoid location: Roma year: 2022

PizziCarola è un nuovo negozio di cibo biologico aperto nel 2022 nel quartiere Monteverde di Roma. Supervoid Architects è stato incaricato di creare questo spazio, nato per rispondere alle nuove esigenze legate al cibo e al suo acquisto nella realtà post-pandemica. Il negozio ha l’intento di reinterpretare una tipologia già consolidata, creando nuove sinergie e interazioni tra i clienti, lo spazio e i prodotti in vendita. La spesa viene concepita come un’ opportunità di confrontarsi e scoprire nuovi prodotti, ma soprattutto come un atto di consapevolezza.

Con un interno dai toni freddi dominati dal metallo, il mercato alimentare Pizzicarola crea uno sfondo contrastante per i suoi prodotti biologici selezionati a mano. Forme geometriche e superfici dure si oppongono e completano le forme arrotondate e colorate dei prodotti freschi. Questo contrasto serve ad accentuare gli ingredienti e i prodotti accuratamente selezionati all'interno del negozio.

Lo spazio commerciale si apre sulla strada attraverso due grandi vetrine, inquadrate all'interno di una griglia metallica, per suggerire l’idea di uno spazio aperto e in dialogo con l’esterno. I pannelli a griglia metallica definiscono il perimetro dello spazio, ricoprendolo completamente. La griglia è l’elemento fondante, diventa infatti, rivestimento di pareti, arredo, lampadario, e conferisce allo spazio una sua unicità.

La griglia costituisce il sistema espositivo modulare che si sviluppa lungo le pareti.

Al centro dello spazio un lungo tavolo in lamiera piegata, affiancato da quattro panche mobili. Di giorno questi elementi vengono utilizzati come banchi per l'esposizione di frutta e verdura, mentre la sera, una volta terminato l'orario di vendita e liberato i mobili dalla merce, riacquistano la loro funzione di sedute e tavoli creando uno spazio pronto ad accogliere eventi, aperitivi, incontri.

L’uso di materiali industriali come acciaio inox, grigliati, tende in pvc colorato è un riferimento e un omaggio al mondo tecnico della produzione alimentare, più che all'estetica dei luoghi di consumo convenzionali.

D'altra parte, c’è la forte ispirazione al mercato. Il legame con la strada dato dalle due finestre, la “tenda” metallica inclinata sopra la vetrina del frigorifero, i tavolini mobili sono tutti elementi che contribuiscono a costruire l’immagine dei mercati di strada.

Il progetto, lavora su elementi ambigui e “doppiamente funzionali” come il sistema rivestimento/espositore o il tavolo/banco, che corrispondono all'ibridazione delle funzioni e delle modalità di fruizione dello spazio.