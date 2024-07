La rinomata Masseria Borgo Ritella è un’affascinante struttura ricettiva incastonata nel cuore della campagna pugliese, situata tra le pittoresche colline della valle d’Itria e il suggestivo centro storico di Fasano. Da tempo rifugio di lusso per gli amanti della natura e per coloro che cercano un'esperienza autentica nel cuore della Puglia, accoglie i suoi ospiti in un ambiente raffinato, dove il fascino degli ulivi secolari si fonde armoniosamente con i panorami mozzafiato che la caratterizzano. Progetto firmato dall’interior designer Pino Brescia, la dimora, ricavata da un’antica costruzione rurale, è stata realizzata con materiali e colori ispirati al territorio.

La struttura dispone anche di una zona benessere fornita di sauna, bagno turco, cabina per trattamenti. Per la spa con vista, ideale per concedersi attimi di puro relax tra cielo e mare, è stata selezionata la minipiscina Wave di Treesse, a firma Marc Sadler.

Wave è una proposta dalla forma elegante e sinuosa che si adatta perfettamente ad architetture moderne e contemporanee. L’interno è progettato per garantire il massimo comfort, con sedute ergonomiche con diverse inclinazioni che permettono a ciascun utente di trovare la posizione più rilassante. La soluzione è dotata dell’innovativo Ghost system, elegante fessura perimetrale dalla quale scaturisce un tonificante getto idromassaggio proveniente dalle bocchette nascoste nei sottili tagli di luce. Un suggestivo effetto cromoterapico movimenta “magicamente” l’acqua.

L’interno della struttura - che comprende suite luxury e family e matrimoniali superior e deluxe - è impreziosito da superfici chiare e luminose che favoriscono il benessere fisico e mentale, e conserva un fascino mediterraneo. Qui, nelle suite luxury, è collocata un’altra delle straordinarie miniarchitetture Treesse, la vasca freestanding Clivia.

Realizzata in solid surface, materiale prezioso e resistente in grado di trattenere il calore dell’acqua calda durante tutto il bagno, Clivia conferisce profondità alle pareti, sfruttando le rifrazioni della luce sulle superfici.