Tubes è stata selezionata tra i 4 finalisti della categoria Industria dei premi DesignEuropa, organizzati dall'Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). I premi DesignEuropa, divisi in tre categorie (premio all'industria, premio alle imprese piccole ed emergenti, premio alla carriera), celebrano l’eccellenza tra i titolari di disegni o modelli comunitari registrati (DMC).

Tubes è stata selezionata per il prestigioso premio, tra più di 600 candidature provenienti da tutto il mondo, con Origami, calorifero Plug&Play elettrico ad alta efficienza disegnato da Alberto Meda e prodotto da Tubes, insignito di già numerosi riconoscimenti di design tra cui il XXV Compasso d’Oro ADI 2018.

Cristiano Crosetta, Amministratore Delegato di Tubes Radiatori, invitato alla cerimonia di premiazione che si è svolta il 27 novembre presso il centro congressi POLIN di Varsavia, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere stati selezionati insieme a dei brand così rinomati. Essere l’unica azienda a rappresentare l’Italia in Europa su questo palco ci riempie ancor di più di orgoglio e soddisfazione. È un importante attestato che premia il percorso da noi intrapreso ormai da diversi anni in tema di innovazione tecnologica e design d’eccellenza”.