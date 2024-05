Conclusasi la settimana dedicata al design più importante al mondo, è tempo di bilanci e valutazioni. E non possono che essere positivi per Travertini Paradiso che, durante la Design Week di Milano, ha colto l’opportunità di presentare alcuni nuovi prodotti progettati espressamente per l’area bagno/wellness, insieme a Rubinetterie Treemme all'interno dell'evento THE WONDER ROOMS. L’allestimento, curato dallo studio Q-bic, ha puntato alla sinergia fra la forza espressiva, quasi archetipica, della pietra naturale e la modernità del metallo e ha regalato ai visitatori l’opportunità di esplorare un nuovo concetto di benessere attraverso un percorso integrato in cui gli elementi si fondono fra loro, creando una proposta di interior degli spazi dedicati al benessere elegante e raffinata nella sua essenzialità.

The Wonder Rooms ha svelato quella connessione profonda fra l’acqua, elemento vitale per eccellenza, e la pietra naturale, materia antica e amica dell’uomo da sempre.

Il concept di area bagno e benessere proposta da Travertini Paradiso in questo scenario milanese ha valorizzato l’alta qualità dei materiali e delle loro lavorazioni, dando luogo a una rappresentazione della stanza da bagno, il luogo deputato alla cura del sé, che si traduce in segni di bellezza contemporanea.

L’utilizzo fatto dei travertini del Gruppo Dei dallo studio Q-bic è una felice rilettura in chiave moderna di uno fra i più classici materiali lapidei il quale ha attraversato la storia della nostra civiltà mantenendo intatta sia la sua forza espressiva che la valenza estetica ed entrando così a buon diritto come protagonista di molti progetti architettonici fra residenziali, retail, contract e hospitality. Una pietra naturale che si è ‘evoluta’ grazie a lavorazioni e tecnologie innovative che la rendono massimamente versatile rispetto all’estro dei creativi, architetti o designer.

Le collezioni di Travertini Paradiso consistono in una selezione di pietre provenienti dalle cave di proprietà dell’azienda, concentrate fra Toscana e Lazio: per questo si tratta di travertini esclusivi che si caratterizzano per vene e texture uniche, per la particolare luminosità dei colori e le nuances delicate.

La qualità eccellente dei materiali selezionati è valorizzata dalle lavorazioni uniche, frutto di tecnologie evolute, e dal sapiente lavoro di rifinitura degli artigiani più abili. Per questo architetti e designer di fama internazionale si rivolgono a Travertini Paradiso per dare concretezza ai loro progetti e alla loro creatività, trovando nell’azienda un partner affidabile e competente, sempre pronto ad assecondare le loro richieste e a realizzarle.