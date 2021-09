Monopoli è una città unica per la bellezza del suo borgo medievale, per il vecchio porticciolo che custodisce i tipici gozzi blu e rossi, per il castello aragonese e le mura di cinta. È caratterizzata dalla molteplicità delle sue contrade, cento, che danno vita, tra masserie fortificate, chiese, ville, uliveti e mandorleti, alla campagna circostante.

Da questa peculiarità è nato Le Contrade - Dimore Pugliesi: un progetto che parla di Puglia, di tradizioni arricchite da nuove contaminazioni e di design che si mescola al profumo del mare.

Un progetto di ristrutturazione totale di cui si è occupata la designer d’interni Angelica Picoco. Un’azione di recupero dell’antico centro urbano, che in questo modo riprende vita sotto un’altra forma, con una struttura ricettiva in modalità diffusa, al passo con i tempi. La volontà della committenza di fare accoglienza rispettando la tradizione di Monopoli si percepisce in ogni dettaglio, a partire dal logo stesso - ricco di richiami a segni grafici, che raccontano le culture che hanno contribuito a plasmare l’identità unica del luogo.

Le Contrade reinterpreta in chiave moderna la caratteristica struttura delle abitazioni del borgo antico di Monopoli, solitamente strutturate su tre piani. Cinque le stanze, che prendono i nomi di alcune delle contrade più importanti: L’Assunta, La Mandria, Lo Sciale, Santo Stefano e senza dimenticare la terrazza mozzafiato Torre Cintola.

All'interno si respira una grande armonia, che avvolge gli ambienti in un dialogo continuo tra elementi diversi: dal pavimento in pietra chiara, che trova il suo equilibrio nelle tonalità scure del parquet, al calore materico delle pareti in microcemento. Le stanze, dislocate in edifici diversi ma vicini tra loro, permettono di vivere a pieno l’esperienza della vacanza a Monopoli, entrando in contatto con le abitudini dei residenti e le tradizioni del nostro territorio tutto da scoprire. I profili geometrici dei lavabi, le circonferenze degli specchi, le curve dei rubinetti, le trasparenze dei box doccia creano una sinfonia di dettagli che emoziona l'occhio, a cui resta non resta altro che perdersi nell'azzurro del mare che si vede dalla finestra. Rubinetti che appartengono alla serie Reverso di Ritmonio, che - combinando performance tecniche a un’estetica senza tempo - contribuiscono a rendere le stanze ancora più confortevoli per gli ospiti. Un’esperienza di wellness completa, dunque, che passa attraverso l’ambiente bagno, sempre di più identificato come lo spazio leisure per eccellenza.

Ritmonio trova spazio in una progettazione all’avanguardia, che intercetta e interpreta l’evoluzione di un comparto fondamentale come quello dell’hospitality, dove il nuovo protagonista sarà un design in grado di mettere al centro l’individuo e il suo benessere.

La serie Reverso fa parte dei prodotti Ritmonio a risparmio idrico, contraddistinti dalla portata ECO, inferiore a 9 l/min ed è progettata per invogliare a un utilizzo responsabile delle risorse ambientali.

Scheda progetto

Progetto: Le Contrade Dimore Pugliesi

Luogo: Monopoli, Bari

Progetto: Angelica Picoco

Nome prodotto/sistema: Reverso