Tour Slim, innovativa evoluzione della famiglia Tour: una sospensione circolare, sintetica e rigorosa, con corpo in alluminio, diffusore opalino e sorgente led a luce calda e diffusa di Linea Light Group. Oggi Tour Slim si caratterizza da un profilo ancora più sottile, la cui sezione misura solo 29 mm. Il profilo extra-slim rende la nuova proposta una sospensione minimal e leggera, ideale per qualsiasi ambiente in cui è richiesta una luce ampia e uniforme. Il diffusore di Tour Slim è ricavato da un unico elemento, non vi è così quel fastidioso disturbo estetico dato dai tagli e dagli stacchi del diffusore. Disponibile in 5 diametri differenti e in 4 versioni colore (goffrato bianco e nero; rame e oro spazzolato) con diffusione della luce downlight.

