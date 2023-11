Un luogo dove si respira storia e lusso, dove il comfort diventa viaggio ed esperienza: questa è Ca’ Apollonio Heritage, nel cuore della Pedemontana, ai piedi del Monte Grappa. È una storia che parte da lontano: l’edificio, che oggi ospita un ristorante e un bistrot gourmet, risale alla fine del 1500 ed era al tempo un grande casale di proprietari terrieri e notabili. Oggi racconta la storia e il sogno dei proprietari, che nel 2015 l’hanno acquisito donando nuova vita alla struttura con grande rispetto della sua tradizione e della sua architettura originaria. Un progetto di recupero, che riporta a nuova vita l’edificio e sostiene il territorio in cui si trova.

Le due anime del luogo sono il ristorante e il bistrot, dove il cibo e il vino diventano un’esperienza e un viaggio alla scoperta dei profumi e dei sapori locali, e le parole d’ordine sono qualità e territorialità. Ogni dettaglio parla del fortissimo legame che ha Ca’ Apollonio con il proprio territorio: un legame che ha portato i proprietari a scegliere, per il restauro e la gestione di questo luogo unico, i fornitori e produttori locali che fanno la storia e la cultura di questi posti.

Ca’ Apollonio è accoglienza e benessere: già entrando dal cancello principale e percorrendo il viale che porta all’edificio, si respira un’atmosfera di lusso e totale relax. Circondati dai vigneti e dai prati, è come entrare in un altro mondo. Appena varcata la soglia, un salone e la cucina a vista accolgono l’ospite: sulle pareti del salotto e del bistrot, le rappresentazioni delle opere più celebri del Canova raccontano le vicine meraviglie dello scultore. Quando si entra poi in sala da pranzo, si viene circondati da un’atmosfera nobile e silenziosa, con il soffitto affrescato e i colori tenui: è qui che prende vita il viaggio del gusto. Una grande scala di marmo porta al soppalco: un salotto d’altri tempi in cui rilassarsi e ammirare dall’alto delle finestre il bellissimo panorama circostante.

Poi la cantina: un gioiello che custodisce i tesori che regalano la terra e i vigneti che circondano Ca’ Apollonio. Con quattrocento etichette e duemila bottiglie selezionate, la sala degustazione è un mondo unico e meraviglioso da scoprire, dove assaporare prodotti non solo di altissima qualità, ma che raccontano anche una storia di passione, di studio, di impegno e anche di innovazione, con l’ampia scelta di vini da vitigni resistenti PIWI.

In questo mondo fatto di localismi, di qualità tutta italiana, di storie di legame con il territorio, si inserisce Vimar con i propri prodotti. Un luogo come Ca’ Apollonio, dove al centro sta il benessere totale dell’ospite, richiede la massima efficacia anche a livello di gestione di luci e climatizzazione con la creazione di scenari specifici: proprio per questo è stato scelto il sistema di building automation Well-contact Plus su protocollo KNX, che permette di controllare la struttura totalmente da PC: la reception diventa così la cabina di regia per garantire il massimo del comfort e del benessere agli ospiti.

La serie civile scelta è Eikon Exé, con placca grigio antracite, che con le sue linee semplici e raffinate si inserisce perfettamente nell’ambiente, esaltandone l’eleganza: i toni scuri delle placche che incorniciano prese, termostati, pulsanti e sensori si armonizzano con quelli neutri delle pareti e dell’arredo. Il risultato è un effetto estremamente piacevole: lo sguardo abbraccia i luoghi in cui ogni dettaglio è studiato per restituire all’ospite sensazioni di benessere ed eleganza. I comandi Eikon Tactil presenti all’esterno degli ascensori, donano un ulteriore tocco di lusso, con la loro finitura in vetro nero, collocate in pareti dello stesso colore.

Non solo il comfort, ma anche la sicurezza è un aspetto di fondamentale importanza a Ca’ Apollonio, con la presenza del sistema di videosorveglianza con telecamere Elvox TVCC installate all’esterno della struttura.

Ca’ Apollonio è un progetto nato da un sogno e in continuo divenire, per offrire il massimo del lusso e del comfort ai suoi ospiti, in una realtà che sostiene e alimenta il territorio in cui vive.