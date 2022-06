Nel design, nella moda, nella musica, ci sono classici che non tramontano mai, perché nel tempo sono diventati icone, simboli per eccellenza del prodotto che incarnano. USM nel corso degli anni ha rinnovato i propri moduli, adattandosi ai continui cambiamenti che coinvolgono il modo di abitare gli spazi, residenziali ma anche contract, senza perdere nulla della propria personalità inimitabile.

La versatilità è nel DNA degli arredamenti USM Haller, che con la loro modularità e un’estetica evergreen, si adattano a qualunque ambiente, dagli spazi di co-working, agli appartamenti di ogni dimensione. L'azienda svizzera propone soluzioni colorate per riorganizzare lo spazio, grazie alla versatilità dei suoi sistemi modulari in acciaio. Proposte funzionali che ben si inseriscono in ogni ambiente della casa, per rispondere alle esigenze di tutti i membri della famiglia; i sistemi modulari di USM sono adatti per allestire perfettamente la cucina, il bagno, la zona giorno e la camera da letto, come comodini, madie e mobili contenitore per riordinare indumenti, libri, suppellettili e tanto altro.

L’elemento centrale su cui si basa la costruzione dell’intero sistema è la sfera di giunzione in ottone cromato, a cui vengono collegati i tubi di collegamento (anch’essi in acciaio cromato) che servono per creare la struttura portante, estremamente resistente alla pressione e alla trazione, nella quale vengono poi inseriti i pannelli di rivestimento in metallo verniciato, in 14 colori e tre materiali (lamiera d’acciaio verniciata a polvere, metallo perforato e vetro). In combinazione con la soluzione di illuminazione avanzata USM Haller E, può essere utilizzato in una gamma ancora più ampia di spazi. Sfruttando un'illuminazione mirata o soffusa per il mondo delle piante in spazi pubblici e privati è possibile creare un'atmosfera calda e intima che allontana immediatamente lo stress quotidiano.