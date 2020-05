Nella categoria Home and Seating Furniture del Red Dot Best of the Best 2020 un riconoscimento va alla poltroncina N.200 di Gebrüder Thonet Vienna, firmata da Michael Anastassiades. Il premio è conferito a un ristretto numero di prodotti in rappresentanza delle circa 50 categorie merceologiche che il Red Dot Award Product Design seleziona ogni anno.

Per l’edizione 2020 la giuria internazionale composta da 40 membri ha valutato oltre 6.500 candidature ricevute da 60 Paesi. Garanzia internazionale di eccellenza, introdotto per la prima volta nel 1955, Red Dot è oggi tra i massimi e più antichi premi nel mondo del design.

Un prestigioso attestato alla capacità di Gebrüder Thonet Vienna di saper trasformare il valore del passato in patrimonio futuro grazie all’incontro con raffinate visioni progettuali. Insieme alla firma di Michael Anastassiades con N.200, GTV ha infatti reinterpretato ancora una volta il proprio codice genetico e i suoi archetipi: il legno curvato a vapore e la paglia di Vienna. Elementi caratterizzanti di N.200 dove metodo e forma disegnano una seduta senza tempo, volutamente asciutta nella sua eleganza minimalista.

Il Red Dot Best of the Best 2020 arricchisce il palmares di Gebrüder Thonet Vienna che include tra gli altri numerosi IF Design Award conferiti nel 2020 sempre a N.200 e alla testiera Rue di Gam Fratesi, alle lounge chair Loie di Chiara Andreatti e Chignon di LucidiPevere rispettivamente nel 2019 e 2018 e all’iconica Hideout delle Front insignita con l’IF Gold Award 2016 insieme a tre menzioni speciali ottenute al German Design Award per lo scrittoio Allegory Desk e la sedia Morris di GamFratesi nel 2017 e la Single Curve Collection di Nendo nel 2016.