Un nuovo binario luminoso con audio invisibile integrato. Si chiama Rail ed è il nuovo prodotto studiato da K-array per coloro che ricercano un oggetto leggero, veloce da installare e che si integri perfettamente con l’ambiente, offrendo elevate prestazioni.



Rail è uno strumento che abbina audio High-End e illuminazione sia in versione diffusa che spot. L’azienda toscana K-array è riuscita a integrare perfettamente nel progetto Rail l’esperienza audio innovativa e la tecnologia di illuminazione high-end (linea di led luminosi omogenei di 1,2 m adatta a un vasto numero di applicazioni).

1 of 4

“Troppo spesso in fase di progettazione degli ambienti gli architetti pensano in primis alla luce, trascurando invece la diffusione dell’audio, - afferma Andrea Torelli Marketing Communications Manager di K-array - per avere un ambiente omogeneo e piacevole da vivere sono necessati entrambi gli elementi. Siamo soddisfatti di poter immettere sul mercato un prodotto che garantisca entrambe le funzioni con prestazioni eccezionali”.

“Rail è stato progettato per andare incontro alle esigenze degli architetti e installatori, che cercano di stupire i loro clienti con soluzioni scenografiche altamente tecnologiche e prestazioni di qualità - afferma Stefano Zaccaria, VP Sales & Marketing di K-array -. Rail è perfetto per installazioni in ambienti tipici dei mercati Retail, nel Corporate, nello Yachting e più in generale nel 'Luxury'. Le infinite opzioni di installazione, l’ottimo rapporto dimensioni-peso unite e al delicato equilibrio tra materiali durevoli e tecnologia avanzata, fanno di RAIL una soluzione irrinunciabile”.