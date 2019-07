Provex firma con la sua esclusiva linea di box doccia Iunix le stanze da bagno dell’Hotel Hilton di Vienna, rinomata struttura a cinque stelle situata nel cuore della città, a pochi passi dalla Cattedrale di Santo Stefano e dalla via dello shopping Kärntner Strasse. Nel settore hotellerie è posta sempre maggiore attenzione e grande importanza alla stanza da bagno, poiché l’ospite ricerca costantemente un ambiente accogliente, elegante e confortevole. Le cabine doccia Provex rappresentano la soluzione ideale per conferire un valore aggiunto alla camera, poiché funzionalità e valore estetico si fondono in un’immagine più ampia e completa di benessere.

Per gli ambienti bagno dell’Hilton Vienna, Provex ha fornito 100 cabine doccia Iunix, variante IUW-5, contraddistinte da un design minimale ma raffinato, grazie alla luminosità del vetro e alla pulizia delle linee. Si tratta di un modello Walk-In composto da parete doccia con sostegno e profilo in acciaio inossidabile di alta qualità AISI 316L, che assicura un’eccellente resistenza alla corrosione e ai graffi. La soluzione Walk-In garantisce diversi vantaggi sia per l’ospite sia per la struttura: spazio più ampio riservato alla doccia, accessibilità più semplice e migliore facilità di pulizia. La parete doccia è realizzata con vetro temperato di sicurezza 8 mm, conforme alle principali norme di sicurezza internazionali (EN 12150-1:2000). La realizzazione di questa importante referenza è stata possibile grazie alla grande capacità di Provex di offrire soluzioni personalizzate e su misura in brevissimo tempo. L’azienda ancora una volta si fa portavoce dell’eccellenza del made in Italy nel mondo e si conferma quale partner esclusivo per le architetture e i progetti d’interni più prestigiosi e innovativi.

Provex realizza prodotti “italiani nella forma e tedeschi nella sostanza“, in cui ricerca tecnologica e assoluta qualità dei materiali sposano design d’avanguardia e pratica funzionalità, a conferma dell’impegno dell’azienda nell’assicurare il benessere nel bagno.