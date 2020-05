Al quattordicesimo piano di un moderno palazzo cittadino nel cuore del distretto business di Stoccolma, il TAK Restaurant appare come uno dei locali più suggestivi della città, soprattutto grazie al panoramico rooftop. Il ristorante è rinomato per la sua ricercata cucina d’ispirazione fusion giapponese, da gustare godendo di una vista a trecentosessanta gradi sulla capitale svedese, ammirando l’incanto unico dei tramonti nordici; il tutto nel comfort di una pergola Vision firmata Pratic.

Il ristorante ha infatti scelto di trasformare questo spazio outdoor in una location glamour e riservata, di cui poter fruire in ogni occasione con diverse modalità. Durante il giorno l’ampia terrazza offre un’atmosfera informale e rilassata, mentre alla sera il bar ospita aperitivi alla moda ed eventi privati in grado di accogliere fino a quattrocento ospiti.

Grazie alla tecnologia bioclimatica della pergola Vision, è stato possibile ricreare un ambiente protetto e riparato che mantenesse intatte le peculiarità della terrazza e il suo fantastico affaccio sul centro cittadino. Quattro moduli affiancati permettono di coprire una superficie totale di 112,5 mq, lasciando scoperto parte del rooftop; quest’ultimo caratterizzato da un arredamento dallo stile moderno e un’elegante pavimentazione in legno che prosegue anche all’interno della pergola Vision, creando grande continuità tra gli ambienti. Il confine tra spazi interni ed esterni svanisce infatti totalmente grazie alle vetrate perimetrali Slide Glass che, anche quando chiuse, consentono di vivere appieno l’esperienza open air dell’IMA bar. Una sensazione resa al meglio anche attraverso le scelte d’arredo che guardando ai classici vintage del mondo outdoor, come poltroncine e sedie sdraio in legno abbinate a un’accurata selezione di piante ornamentali.

All’interno della struttura dal design minimale e dalla raffinata colorazione avorio, il comfort climatico è assicurato - in ogni stagione - dalla copertura con lame orientabili fino a 140 gradi che consentono il ricircolo naturale dell’aria o la perfetta protezione dagli agenti atmosferici. A rendere ancora più accogliente l’ambiente del bar è infine l’illuminazione calda e soffusa, ottenuta attraverso i led perimetrali integrati alla pergola e ampie lampade in tessuto. Una realizzazione su misura che non ha solo permesso di rivoluzionare gli spazi del ristorante, creando inedite possibilità di utilizzo, ma che ha anche contribuito ad aumentare il prestigio di questo incantevole dehors, già diventato location preferita dagli ospiti del ristorante.