Con la collezione 2019, Potocco interpreta la zona outdoor come naturale estensione della casa con prodotti che richiamano atmosfere rilassate, dove poter trascorrere momenti conviviali. I nuovi tavoli e tavolini per esterni si rivolgono a chi ama gli spazi all'aperto da vivere in compagnia, sia in ambito domestico che contract.

Un carattere magnetico per il tavolo DOCK del designer madrileno David Lopez Quincoces, che dichiara il suo tratto rigoroso e sofisticato con un gusto minimale e contemporaneo. Un’allure di leggerezza accompagna l’intero progetto: struttura e piano sono elegantemente asciutti, ridotti al minimo spessore per un arredo senza tempo capace di inserirsi in ogni contesto. La maestria di Potocco nella lavorazione del legno è ancora una volta protagonista: le doghe disposte una accanto all’altra, a comporre un’armonica e ordinata sequenza, sono in legno Iroko, rendendo Dock ideale per l’utilizzo outdoor. Una proposta che evoca atmosfere estive e marine. Su entrambi i lati, la sezione del piano si rastrema lievemente ai bordi, donando al tavolo un aspetto quasi aereo.

Il tavolo Dock è disponibile in una versione fissa da 200 cm e nella variante con piano estensibile.

BUTLER di Bernhardt&Vella è un carrello portavivande da esterno che combina design essenziale e funzionalità. Piano d’appoggio in movimento, il carrello è un complemento fondamentale a servizio delle zone dining e living per organizzare, trasportare e contenere bevande, cibo e stoviglie o altri oggetti. Il piano superiore in legno Iroko insieme a quello inferiore e il contenitore portabottiglie in metallo, removibile secondo esigenza, creano un gioco di volumi e linee con la struttura, interamente in metallo verniciato. Una nuova tipologia di arredo per l’azienda che completa sempre più l’offerta a catalogo per vivere al meglio anche i momenti all’aria aperta.

Piccoli totem contemporanei, i tavolini HISHI di Chiara Andreatti suggellano, attraverso la scelta materica, il connubio tra indoor e outdoor rivelando la passione della designer per i materiali e la sperimentazione di nuove possibilità estetiche. La base in ceramica smaltata grigio sabbia e pesca, tonalità legate alla terra, è caratterizzata da un decoro a bassorilievo a maglia geometrica, realizzato artigianalmente, che attraverso il deposito della cristallina crea ricercati effetti cromatici. Un disegno che sembra imprimere sulla ceramica il grafismo degli intrecci, segno stilistico dell’outdoor secondo Potocco.

Proposti nelle due altezze 47 e 55 cm, i tavolini HISHI sono inoltre disponibili con piano tondo o quadrato in vetro bronzato o in legno iroko, per osare differenti combinazioni di forma e colore.

Amplia la collezione di tavoli outdoor OTX disegnata da Gabriele e Oscar Buratti, la nuova versione tavolo da pranzo Ø 158cm.

Parola d’ordine: versatilità. Disponibili con piano in frassino o resina nano-tech per interno e in HPL per esterno, il tavolo da pranzo OTX, caratterizzato da un’estetica minimale e un disegno geometrico, si propone come il prodotto ideale per ambienti indoor più raffinati e spazi all’aperto da vivere in compagnia, in ambito domestico e contract. Perfetta sintesi tra praticità, leggerezza e design essenziale, OTX è un esempio dell’eccellenza di Potocco nel creare oggetti funzionali ed eleganti che si adattano con naturalezza a ogni spazio.

Fascino senza tempo per JUNE, la nuova poltrona lounge delle designer Bernhardt&Vella.

Versatile e trasversale JUNE si presta ad arredare qualsiasi ambiente indoor e outdoor grazie alle finiture proposte. La struttura è interamente in tubolare verniciato avvolta in corrispondenza dei braccioli, da un intreccio cordino nautico o gassa che ne disegna la linea divenendo elemento estetico e funzionale. L’indipendenza fra la struttura e i cuscini di seduta e schienale molto importanti che sono come appoggiati su di essa, esprime la logica del razionalismo, alla quale l’intero progetto si ispira. Ancora una volta a essere protagonista è il know-how aziendale di Potocco, capace di offrire una tipologia d’arredo flessibile secondo molteplici soluzioni che soddisfano le più diverse esigenze.

Essenziale nelle linee, il progetto della nuova sedia e poltroncina KEEL di M+V nasce da un’accurata ricerca sul tema del rapporto tra rigore geometrico e sinuosità organica.

Questa seduta rappresenta infatti il tentativo di trovare il miglior equilibrio tra una struttura lineare in ferro ed elementi d’appoggio in legno dalle forme morbide e sinuose che presentano una lavorazione molto particolare e curata anche per un arredo pensato per gli esterni. Non a caso il nome Keel è un richiamo al mondo della nautica, in particolare della funzione di bilanciamento svolta dalla chiglia nelle imbarcazioni. Perfetta per l’outdoor, KEEL è una sedia da conversazione o da lettura, leggera ma solida, adatta a ogni occasione e necessità.

Un’isola di relax dove trascorrere le giornate estive a bordo piscina. Il lettino da terra LAND è la nuova proposta firmata dall’azienda che amplia il catalogo outdoor, naturale estensione della casa Potocco, portando all’esterno l’idea di comfort declinata negli spazi interni. Un prodotto che richiama atmosfere rilassate e sensazioni di serenità caratterizzato da una struttura in legno iroko con schienale reclinabile e un materasso imbottito e rivestito nei tessuti per esterni che si rivolge al contesto domestico e contract, dall’hotellerie al mondo navale.

Raccontano l’anima più artigianale di Potocco, la sedia e poltroncina outdoor MALI, disegnate da Federica Biasi alla sua prima collaborazione con Potocco. Ispirandosi alle sedute tradizionali indonesiane, la designer ha progettato una forma scolpita nel legno iroko che rivela il suo fascino esotico grazie a proporzioni aggraziate e gentili che sposano un look grezzo, non rifinito. MALI si libera così di ogni eccesso decorativo riportando al centro il valore della materia naturale dando vita a un prodotto senza tempo che vuole proporre un modo diverso di vivere il giardino. Lo schienale intrecciato in fettuccia “Fly”, crea una texture ariosa realizzata a mano che si fa struttura, rivelando il lato creativo più femminile della designer e la sua capacità di interpretare lo spirito dell’azienda attraverso il proprio stile.

Il concept di OLA design Radice Orlandini è legato all’ immagine dell’onda, una forma organica e sinuosa che da sempre affascina l'uomo per il modo fluido in cui si snoda nello spazio creando luci ed ombre. Un'immagine al contempo elegante e dirompente. Allo stesso modo lo schienale avvolgente delle sedute Ola intrecciato a mano in fettuccia “Flay” si piega nelle tre dimensioni per accogliere il corpo umano e garantire un perfetto comfort grazie alla scelta dei designer di introdurre un cambio di inclinazione nella struttura portante: le forme acquistano in questo modo una maggiore plasticità mantenendo però una estrema linearità nella trama dell’intreccio. Disponibile nella versione sedia oppure poltroncina, OLA presenta una struttura in tondino di metallo verniciato abbinata a un morbido cuscino di seduta imbottito.

Alla prima collaborazione con Potocco, Johan Lindstèn reinterpreta la forma universale del lettino prendisole. Il giovane designer svedese noto per la creazione di oggetti caratterizzati da un tratto narrativo e dettagli inaspettati, enfatizza uno degli elementi portanti di questo arredo dando vita così al nuovo lettino SUNO che si contraddistingue per le grandi ruote dal diam. 57 cm. Un’iperbole formale che fa di un elemento funzionale, il tratto estetico che connota l’intero progetto rileggendolo con un approccio giocoso e donandogli una grande eleganza allo stesso tempo. Con struttura composta da doghe in legno Iroko e corredata da un materasso imbottito, Suno presenta uno schienale regolabile in diverse inclinazioni per vivere il relax all’aria aperta all’insegna del massimo comfort, come suggerisce l’evocativo nome Suno, il sole nella lingua universale dell’Esperanto.

Mario Ferrarini continua il suo lavoro sul mondo delle sedute, punto di forza dell’azienda, applicando la sua ricerca anche nell’ambito outdoor. La poltroncina VELIS di marioferrarini studio si arricchisce così quest’anno anche di una versione per esterni dimostrando, ancora una volta, la versatilità che la contraddistingue e la capacità di rispondere a ogni esigenza. L’esperienza maturata dall’azienda nell’utilizzo dell’intreccio dà così vita alla nuova variante con schienale e braccioli intrecciati in cordino gassa abbinati a una base in legno Iroko.