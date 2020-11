L'architetto Francesca Oss ha realizzato un progetto di ristrutturazione di una baita inserita nel paesaggio naturale della Valle Primiero, in Trentino. Il restyling ha previsto l’accostamento di materiali rustici ma chic come pietra e legno a un materiale versatile e plasmabile come il Corian®.

Per questa dimora privata dal design sofisticato e innovativo sono stati utilizzati prodotti della gamma Planit quali il lavabo da appoggio Concave e la vasca da bagno freestanding Free. Il lavabo da appoggio Concave di Planit è ispirato alla forma fluida e naturale dell'acqua ed è caratterizzato da un grande bacino stondato simmetrico. Il suo stile essenziale e minimalista non rischia mai di esagerare e risulta sempre elegante e moderno. Uno dei punti forti di Concave è la capacità di valorizzare la finezza in un lavabo da appoggio che rappresenta: semplicità, praticità e classe.

Mix di ergonomia e modernità, la vasca FREE è la dimostrazione di come il bagno non sia solo una stanza della casa dove curarsi della propria persona, ma anche un luogo dove ritrovare il proprio benessere dopo una lunga giornata, dove coccolarsi e coccolare i propri cari. Grazie allo spazio abbondante e alle linee morbide e avvolgenti che ricordano quelle del corpo, è perfetta per accogliere con naturalezza gli adulti, ma anche i più piccini, che da oggi possono fare il bagno in totale tranquillità, sicurezza e divertimento. Le curve eleganti e sinuose di questo modello consentono posizioni comode sia con le ginocchia flesse sia distese.