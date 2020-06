Pierattelli Architetture ha disegnato per IB Rubinetti una nuova collezione ispirata alle forme evocative del mondo della fotografia per una linea di comandi remoti altamente personalizzabile. Reflex ricorda l’obiettivo della macchina fotografica e proprio a quello deve il suo nome: è la collezione di comandi remoti, da piano o parete, che ridefinisce i classici canoni estetici del bagno attraverso un design innovativo e originale.

Linee semplici e pulite, 12 finiture combinabili, un corpo cilindrico in ottone con anelli ricavati dal pieno che, replicando il funzionamento delle ghiere di messa a fuoco dell’obiettivo della macchina fotografica, regolano l’erogazione di acqua calda e fredda. Reflex nasce dall’intuizione di Pierattelli Architetture di mutuare, in un’era sempre più digitale, suggestioni e forme del mondo analogico, in un contesto classico, come quello del bagno.

Lo studio fiorentino, che da anni si cimenta nella progettazione di arredi su misura, debutta nel mondo del prodotto industriale con un’azienda che da sempre coniuga design, sostenibilità e tecnologia. Insieme a IB Rubinetti, gli architetti hanno affrontato anche la sfida della sovrapposizione delle due erogazioni in un unico corpo indipendente: una delle principali peculiarità di Reflex, rispetto ad altri prodotti della stessa categoria.

L’ottone utilizzato è eco-brass a zero contenuto di piombo: un materiale ecocompatibile che oltre a garantire la salvaguardia della salute degli utilizzatori, soddisfa i requisiti delle certificazioni richieste da US, Paesi Scandinavi e Australia.

“In un’era sempre più legata al digitale, abbiamo tratto ispirazione dall’analogico per reinterpretare i classici canoni estetici del mondo del bagno” afferma Pierattelli Architetture.“Ne è nato un comando remoto che per forma e funzione ricorda l’obiettivo fotografico della reflex: un oggetto semplice, ma al tempo stesso innovativo”.

Reflex , abbinabile a qualsiasi bocca, è disponibile in 12 finiture, interamente realizzate nella sede di IB Rubinetti, che permettono di creare combinazioni inedite tra corpo e ghiera: Cromo, Nichel Spazzolato, Ottone Naturale, Nero Opaco, Black Chrome, Black Chrome Spazzolato, Oro Inglese 20k, Oro Inglese Spazzolato 20k, Oro Rosa 23k, Oro Rosa Spazzolato 23k, Oro 24k, Oro Spazzolato 24k.

“La personalizzazione è la vera innovazione di Reflex” dichiara Andrea Bregoli, CEO di IB Rubinetti “Con Pierattelli Architetture abbiamo lavorato fuori dagli schemi per offrire un prodotto in grado di adattarsi alle singole preferenze, creare nuove abitudini, rendere la vita migliore. Reflex si può posizionare a piacimento: a destra o a sinistra del lavabo, su un piano creato apposta oppure no, per comandare una bocca da soffitto, da appoggio o da parete. Avere finiture completamente internalizzate ci ha permesso di abbattere i limiti produttivi e logistici, aumentando le opzioni e personalizzando a pieno l’estetica” Pierattelli Architetture.