Affacciato sulla spiaggia più famosa di Dubai, il Mandarin Oriental Jumeirah gode di una posizione strategica nello scintillante skyline della città araba. Una struttura Cinque Stelle Lusso che offre numerose aree dining, wellness, meeting oltre a camere e suite esclusive con soluzioni di interior design uniche e ricercate. Tra le proposte di accoglienza ricettiva c’è il Mandarin Cake Shop dove è possibile gustare una prelibata pasticceria, lasciandosi avvolgere dal comfort delle sedie Jenny di Morelato.

È proprio l’azienda veronese ad aver firmato la fornitura delle sedute imbottite che arredano con stile questa prestigiosa area del Mandarin Oriental Jumeirah.

Le sedie Jenny, originali ed eleganti, sono realizzate in legno di frassino e presentano uno schienale curvato composto da listelli. Una struttura leggera e molto confortevole con un design unico. Questa realizzazione a Dubai rappresenta la più recente e nuova fornitura firmata dall’azienda veronese, una vera ebanisteria italiana moderna. Una visione contemporanea unita alla cultura del saper fare artigianale che rende Morelato realtà rinomata per la produzione di mobili su misura. Una tendenza sempre più necessaria in virtù della globalizzazione e dell’evoluzione della società attuale per definire al meglio gli ambienti imprimendo loro un’identità che risponde proprio alla cultura del progetto 100% made in Italy. L’azienda ha così incrementato negli ultimi anni la realizzazione di contract in Italia e nel mondo dagli spazi di accoglienza - dagli alberghi ai ristoranti - a quelli collettivi come uffici e negozi. Questa passione per il mobile su misura trova risposta non solo nel settore contract ma anche nella proposta di soluzioni per ambienti residenziali e domestici.